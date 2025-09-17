Ultime news

1 minuto di lettura
Consiglio comunale

Siracusa, perdita idrica in vicolo ai Telefoni riparata: soddisfazione per il consigliere Vaccaro

"Ringrazio per la celerità l'azienda che ha risolto in tempi rapidi il problema" ha detto il consigliere Vaccaro

La riparazione di una condotta idrica foto generica di repertorio

"Ringrazio per la celerità l'azienda che ha risolto in tempi rapidi il problema" ha detto il consigliere Vaccaro

1 minuto di lettura

Lo scorso lunedì, squadre di operai della Siam sono intervenute a Siracusa in vicolo ai Telefoni per riparare una perdita d’acqua che insisteva nella zona da circa due mesi. A sollecitare l’intervento, dopo aver raccolto la segnalazione dei residenti il consigliere del gruppo Insieme Ciccio Vaccaro.

Come mia abitudine – spiega Vaccaro –, ho immediatamente preso in carico la segnalazione dei cittadini e ho chiesto a Siam di intervenire. Ringrazio per la celerità l’azienda che ha risolto in tempi rapidi il problema, anche perché oggi non è possibile accettare lo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua. Ringrazio infine i cittadini per la fiducia che continuano ad accordarmi, come sempre l’importanza del lavoro svolto per la comunità si apprezza anche dalle piccole cose.”


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni