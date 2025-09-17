Siracusa, perdita idrica in vicolo ai Telefoni riparata: soddisfazione per il consigliere Vaccaro

Lo scorso lunedì, squadre di operai della Siam sono intervenute a Siracusa in vicolo ai Telefoni per riparare una perdita d’acqua che insisteva nella zona da circa due mesi. A sollecitare l’intervento, dopo aver raccolto la segnalazione dei residenti il consigliere del gruppo Insieme Ciccio Vaccaro.

“Come mia abitudine – spiega Vaccaro –, ho immediatamente preso in carico la segnalazione dei cittadini e ho chiesto a Siam di intervenire. Ringrazio per la celerità l’azienda che ha risolto in tempi rapidi il problema, anche perché oggi non è possibile accettare lo spreco di una risorsa preziosa come l’acqua. Ringrazio infine i cittadini per la fiducia che continuano ad accordarmi, come sempre l’importanza del lavoro svolto per la comunità si apprezza anche dalle piccole cose.”