Siracusa, perdita nel serbatoio: riduzioni della pressione idrica tra Borgata e Ortigia

A causa di una perdita idrica verificatasi del serbatoio Teracati, che ha determinato un significativo abbassamento del livello del serbatoio, sono possibili riduzioni della pressione idrica nelle aree della Borgata, di Ortigia e zone limitrofe.

Le squadre di Siam sono già intervenute e hanno concluso l’intervento di riparazione. Tuttavia, il livello del serbatoio si è abbassato notevolmente e quindi necessiterà di un po’ di tempo prima di tornare al suo stato normale. L’erogazione dell’acqua dovrebbe regolarizzarsi, salvo imprevisti, nella tarda serata di oggi.