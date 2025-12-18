Siracusa, perdita sulla condotta: interruzione idrica dell’erogazione nella zona alta della città

A causa di una perdita idrica rilevata sulla condotta DN 300 di distribuzione proveniente dal serbatoio di Bufalaro Basso, Siam ha ritenuto urgentemente necessario eseguire un intervento di riparazione in via Luigi Monti angolo via Gela.
I lavori di riparazione comporteranno l’interruzione della normale erogazione idrica a partire dalle 15 alle 18 (salvo imprevisti) nelle seguenti zone e nelle vie limitrofe: Pizzuta, viale Scala Greca, viale Santa Panagia, viale Zecchino, via Grottasanta, viale Tunisi, Mazzarrona.
A seguito dell’intervento, potrebbero verificarsi temporanei inconvenienti nell’erogazione idrica dovuti alla presenza di aria nelle condotte, con possibili ritardi nel pieno ripristino del servizio.
