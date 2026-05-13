Siracusa, perdite idriche: conseguenze su Borgata e Ortigia

Si stanno riscontrando dei problemi a macchia di leopardo nell’erogazione idrica nelle zone di Borgata e Ortigia. Tali problemi imprevisti hanno determinato un abbassamento repentino del livello del serbatoio Teracati e la formazione di probabili sacche d’aria all’interno delle condotte principali di distribuzione, oltre a possibili perdite nella rete idrica urbana, che le squadre di Siam stanno cercando di localizzare.

I tecnici stanno infatti attuando tutte le azioni e le manovre necessarie per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni normali di erogazione.