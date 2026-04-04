Siracusa, perdite sulle condotte del serbatoio Teracati: possibili carenze idriche tra Borgata e Ortigia

Siam informa che, a causa delle diverse perdite verificatesi negli ultimi giorni sulle condotte idriche del serbatoio Teracati, tutte tempestivamente riparate dalle nostre squadre, si stanno verificando dei problemi di bassa pressione e\o temporanee interruzioni dell’erogazione idrica nelle zone di Borgata e Ortigia, soprattutto nelle ore di maggiore consumo.

Il livello idrico del suddetto serbatoio è attualmente in fase di recupero e si prevede la regolarizzazione del servizio nel tardo pomeriggio.

I nostri tecnici sono costantemente impegnati nelle attività di manutenzione e ripristino, al fine di garantire il ritorno alle normali condizioni di esercizio nel più breve tempo possibile.

Ricordiamo agli utenti che, per segnalare guasti o problemi alla rete, bisogna contattare il numero verde … (attivo h24 e 7 giorni su 7), comunicando agli operatori il problema, l’indirizzo e il numero civico, in modo da poter informare direttamente i tecnici per verifiche e monitoraggio della situazione.