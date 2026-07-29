Siracusa, perdite sulle condotte: possibili disservizi nelle zone di Ortigia e Borgata

Attualità · Aretusacque

Sono state individuate una o più perdite lungo le condotte di adduzione Dammusi-Teracati, infrastrutture fondamentali per l’alimentazione idrica di ampie porzioni della città e, in particolare, delle zone di Ortigia e Borgata. Le squadre tecniche di Aretusacque sono già operative per l’individuazione puntuale dei guasti e per l’esecuzione dei necessari interventi di riparazione.

La situazione si inserisce in un quadro già reso complesso dall’importante criticità affrontata nella giornata di ieri, quando, grazie alle importanti attività di monitoraggio continuo delle infrastrutture gestite da Aretusacque, è stata rilevata una significativa perdita conseguente a un danno verificatosi sul principale sistema di emungimento che alimenta il serbatoio a servizio di Ortigia e Borgata. Tale anomalia è stata tempestivamente individuata e riparata nella giornata di ieri dalle squadre tecniche della Società, consentendo di scongiurare interruzioni più gravi e limitare al massimo i disagi per l’utenza. Tuttavia, il susseguirsi di eventi sulla rete di adduzione nell’arco di poche ore sta determinando condizioni di esercizio particolarmente delicate.

Da ciò emerge la necessità di preservare al massimo le risorse disponibili durante le attività di riparazione e riequilibrio della rete, Aretusacque chiede la collaborazione di tutti gli utenti, invitando a un utilizzo responsabile dell’acqua e a limitare, ove possibile, i consumi non strettamente necessari. Un comportamento attento e condiviso da parte della cittadinanza potrà contribuire a ridurre le ripercussioni dei disservizi e a favorire il mantenimento di adeguati livelli di erogazione nel prosieguo della settimana, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dalle attuali criticità.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle riparazioni attualmente in corso, saranno necessarie manovre sulla rete che potranno comportare riduzioni di pressione, irregolarità nell’erogazione e possibili temporanei disservizi, soprattutto nelle aree di Ortigia e Borgata. Al momento non è ancora possibile fornire una stima attendibile dei tempi necessari al completo ripristino della piena funzionalità del sistema. Le verifiche tecniche sono tuttora in corso e consentiranno di definire con maggiore precisione l’entità dei guasti e le modalità operative più idonee per la loro risoluzione.

Aretusacque ha mobilitato tutte le risorse disponibili per affrontare le criticità emerse e ridurre al minimo l’impatto sulla cittadinanza. La Società continuerà a monitorare costantemente l’intera rete idrica e la situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali.

Aretusacque si scusa per i possibili disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, nella consapevolezza che il susseguirsi di guasti su infrastrutture strategiche richieda interventi immediati e complessi per garantire la continuità del servizio idrico.

Intanto anche le ultime rilevazioni del comitato Ortigia cittadinanza resistente confermano che il servizio idrico in Ortigia resta instabile e fortemente condizionato dalle diverse fasce orarie. Ieri mattina il 35% dei partecipanti segnalava una pressione non regolare. Alle 20 la percentuale è salita al 54,8%, con un peggioramento di quasi venti punti nell’arco della stessa giornata. Questa mattina il dato è sceso al 37,3%: un recupero significativo rispetto alla sera, ma non una normalizzazione, poiché la quota di disservizio resta leggermente superiore a quella della mattina precedente.

Pur con i limiti propri di un monitoraggio civico volontario, la sequenza è tecnicamente significativa: il servizio migliora nelle ore di minore richiesta e peggiora sensibilmente quando crescono i consumi. Ciò rafforza la necessità di verificare non soltanto la pressione nominale della rete, ma soprattutto la pressione dinamica e la portata, cioè la quantità d’acqua effettivamente disponibile per Ortigia nelle ore di maggiore domanda e quindi chiediamo con forza ad Aretusacque aggiornamenti sullo stato della rete.

“Di fronte a questa ulteriore e grave crisi idrica — tutt’altro che isolata — la relazione annuale presentata ieri dal sindaco Francesco Italia appare ancora una volta molto distante dalla città vissuta quotidianamente dai cittadini. Ne emerge soprattutto un rendiconto amministrativo-contabile che, pur richiamando genericamente la manutenzione ordinaria e alcune criticità, non fornisce, rispetto all’emergenza idrica, dati, cause, responsabilità, misure sostitutive né tempi certi per il suo superamento – dice il portavoce Davide Biondini –. Più in generale, la relazione non restituisce un quadro organico e operativo delle principali criticità infrastrutturali che interessano Siracusa: parcheggi, mobilità e trasporto pubblico, rete viaria dissestata, gestione del verde, decoro urbano, gestione dei flussi e dei servizi turistici, vivibilità delle periferie e dei quartieri tutti, controlli e sicurezza. Manca soprattutto la città reale delle famiglie, costrette a convivere quotidianamente con servizi insufficienti, strade deteriorate e quartieri privi di adeguata attenzione. Ancora più grave è la persistente assenza di risposte alle richieste formali rivolte al sindaco. Non si tratta, purtroppo, di un episodio isolato, nonostante nell’incipit della relazione si parli di ascolto dei cittadini, trasparenza e responsabilità. L’esposto collettivo sottoscritto da 258 cittadini, insieme alle precedenti PEC, richieste di chiarimenti, dati e interventi, dimostra proprio il contrario: non ha ricevuto alcun riscontro diretto e rende ancora meno comprensibile il silenzio sulle richieste di dati e sull’effettivo esercizio della vigilanza, in qualità di presidente dell’Ato idrico. Il Comitato continuerà a raccogliere le segnalazioni, organizzare i dati e chiedere misurazioni oggettive. Ma la partecipazione civica non può sostituire le istituzioni. La città reale non coincide con quella descritta nelle relazioni annuali: è quella che i cittadini sperimentano ogni giorno nei rubinetti, nelle strade e nei servizi. Quando tutto questo resta fuori dal racconto istituzionale, non viene soltanto omesso: viene ignorato”.