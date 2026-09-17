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Siracusa, pericolo nell’armadio di smistamento linee Trifasi cittadine

armadio di smistamento linee Trifasi cittadine

«Un armadio di smistamento linee Trifasi cittadine, in evidente stato di pericolo di folgorazione accidentale e fuori servizio per condizioni climatiche»

un lettore, via WhatsApp

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore su uno stato di pericolo in via San Bassiano 5 a Siracusa:

“Un armadio di smistamento linee Trifasi cittadine, in evidente stato di pericolo di folgorazione accidentale e fuori servizio per condizioni climatiche“.

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