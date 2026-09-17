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Siracusa, pericolo nell’armadio di smistamento linee Trifasi cittadine
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«Un armadio di smistamento linee Trifasi cittadine, in evidente stato di pericolo di folgorazione accidentale e fuori servizio per condizioni climatiche»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore su uno stato di pericolo in via San Bassiano 5 a Siracusa:
“Un armadio di smistamento linee Trifasi cittadine, in evidente stato di pericolo di folgorazione accidentale e fuori servizio per condizioni climatiche“.
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