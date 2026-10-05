Siracusa, Pesca, Cannata: “Con la Cambiale Azzurra nuovo sostegno concreto alle marinerie”

Politica · Il commento

“Dieci milioni di euro per garantire liquidità alle imprese della pesca e dell’acquacoltura rappresentano un altro intervento concreto a sostegno di un comparto strategico per la Sicilia e per la provincia di Siracusa”. Lo dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, commentando l’annuncio del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sulla nuova “Cambiale Azzurra”.

La misura consentirà alle imprese ammesse di accedere a finanziamenti a tasso zero fino a 20 mila euro, con un massimo di 60 mila euro per imprese o cooperative armatoriali con più imbarcazioni. Il finanziamento avrà una durata di cinque anni, con il rimborso del capitale a partire dal terzo anno. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale Ismea dalle 12 del 13 ottobre alle 12 del 30 ottobre.

“Per le nostre marinerie la liquidità è una necessità concreta – sottolinea Cannata –. Significa poter sostenere i costi dell’attività, continuare a lavorare e programmare gli investimenti senza essere schiacciati dalle difficoltà che negli ultimi anni hanno interessato il settore”.

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Per Cannata la Cambiale Azzurra si inserisce in un percorso di interventi già avviato dal Governo: dallo sblocco delle indennità per il fermo pesca 2022, seguito anche attraverso il confronto con la marineria di Portopalo e il Ministero, fino al recente credito d’imposta per il carburante, che ha riconosciuto quasi 7 milioni di euro a 1.937 imprese ammesse.

“Abbiamo portato direttamente al Ministero anche le esigenze della marineria di Portopalo , mantenendo un confronto costante con operatori e istituzioni locali. È questo il metodo che vogliamo continuare a seguire: ascoltare chi vive quotidianamente il mare e trasformare le esigenze del comparto in risposte. Con il ministro Lollobrigida e il Governo Meloni continuiamo a lavorare affinché pesca e acquacoltura abbiano strumenti per essere competitive e guardare al futuro. Sostenere i pescatori significa difendere lavoro, imprese, tradizioni e un’economia fondamentale per le nostre comunità costiere, soprattutto in un territorio come quello siracusano dove la pesca rappresenta una parte importante della nostra identità produttiva”.