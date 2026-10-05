Siracusa, Pesca, Cannata: “Con la Cambiale Azzurra nuovo sostegno concreto alle marinerie”

“Dieci milioni di euro per garantire liquidità alle imprese della pesca e dell’acquacoltura rappresentano un altro intervento concreto a sostegno di un comparto strategico per la Sicilia e per la provincia di Siracusa”. Lo dichiara il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, commentando l’annuncio del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida sulla nuova “Cambiale Azzurra”.
La misura consentirà alle imprese ammesse di accedere a finanziamenti a tasso zero fino a 20 mila euro, con un massimo di 60 mila euro per imprese o cooperative armatoriali con più imbarcazioni. Il finanziamento avrà una durata di cinque anni, con il rimborso del capitale a partire dal terzo anno. Le domande potranno essere presentate attraverso il portale Ismea dalle 12 del 13 ottobre alle 12 del 30 ottobre.
“Per le nostre marinerie la liquidità è una necessità concreta – sottolinea Cannata –. Significa poter sostenere i costi dell’attività, continuare a lavorare e programmare gli investimenti senza essere schiacciati dalle difficoltà che negli ultimi anni hanno interessato il settore”.
Per Cannata la Cambiale Azzurra si inserisce in un percorso di interventi già avviato dal Governo: dallo sblocco delle indennità per il fermo pesca 2022, seguito anche attraverso il confronto con la marineria di Portopalo e il Ministero, fino al recente credito d’imposta per il carburante, che ha riconosciuto quasi 7 milioni di euro a 1.937 imprese ammesse.
“Abbiamo portato direttamente al Ministero anche le esigenze della marineria di Portopalo , mantenendo un confronto costante con operatori e istituzioni locali. È questo il metodo che vogliamo continuare a seguire: ascoltare chi vive quotidianamente il mare e trasformare le esigenze del comparto in risposte. Con il ministro Lollobrigida e il Governo Meloni continuiamo a lavorare affinché pesca e acquacoltura abbiano strumenti per essere competitive e guardare al futuro. Sostenere i pescatori significa difendere lavoro, imprese, tradizioni e un’economia fondamentale per le nostre comunità costiere, soprattutto in un territorio come quello siracusano dove la pesca rappresenta una parte importante della nostra identità produttiva”.