Siracusa, pesce non tracciato e ambulanti non autorizzati: oltre 8 mila euro di sanzioni

Nel corso della mattinata odierna personale della Capitaneria di porto di Siracusa e della Guardia di Finanza, congiuntamente ad aliquote della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell’ASP di Siracusa, hanno effettuato controlli nell’ambito di un’operazione complessa, coordinata dalla Questura di Siracusa, volta al contrasto alla vendita illegale di prodotti ittici, in particolare da parte di venditori ambulanti non autorizzati.

Le attività di verifica si sono concentrate sul mercato rionale di piazza “San Metodio” nel Comune di Siracusa. Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 70 kg di prodotti ittici posti alla vendita al dettaglio privi di etichettatura e di qualsivoglia documento che ne potesse consentire la tracciabilità.

I prodotti ittici, giudicati non edibili da parte del Servizio Veterinario dell’ASP di Siracusa, sono stati avviati a smaltimento. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni amministrative per un ammontare di 6.000 euro. Sono state, altresì, elevate sanzioni per un ammontare di 2.067 euro per violazione in materia di SCIA e per occupazione non autorizzata di suolo pubblico.

Obiettivo prioritario dell’attività di controllo è la tutela dei consumatori attraverso la corretta applicazione delle norme sulla tracciabilità da parte degli esercenti commerciali e la corretta applicazione di quelle della buona prassi igienico sanitaria, contribuendo alla salvaguardia dell’economia legale della filiera della pesca marittima regolare, nel rispetto delle corrette pratiche commerciali.

Si ricorda come le sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla tracciabilità partono da 1.500 euro e lo sfruttamento indiscriminato, la cattura del novellame e di pesce sotto-misura, oltre che essere contrario alla legge, impedisce alle specie ittiche dei nostri mari di raggiungere la taglia minima consentita per la commercializzazione e per la riproduzione.