Siracusa, “Pi Greco Day: da Archimede alle sue stelle”: l’evento del Corbino

Il Liceo Scientifico “O. M. Corbino” di Siracusa promuove l’evento culturale e scientifico “Pi Greco Day: da Archimede alle sue stelle”, in programma sabato 14 marzo 2026 nel cuore di Ortigia.
L’iniziativa, sostenuta dal ministero dell’Istruzione e del Merito, celebra la figura di Archimede e valorizza le discipline STEAM attraverso un percorso interdisciplinare aperto alla cittadinanza e alle scuole del territorio.
“La scuola – dichiara la dirigente scolastica Valentina Grande – è chiamata oggi a dialogare con il territorio e a diventare laboratorio permanente di conoscenza condivisa. Con questo evento uniamo sapere scientifico, memoria storica e creatività giovanile, rafforzando il legame identitario con Archimede”.
Programma
– 16.30, presso salone “Paolo Borsellino”, Palazzo del Senato – Piazza Duomo 4
– Convegno interdisciplinare
Interventi di: Dario Camiola: Docente di Fisica Matematica, Dip. di Matematica e Informatica UniCT, Prof. Daniele Spadaro: Dirigente di ricerca, già Direttore dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, Lorenzo Guzzardi: Archeologo e già Direttore del Polo regionale di Siracusa per i siti culturali.
– 16.30 – 20.30, nel centro storico (Piazza Duomo, Piazza Minerva, Largo Aretusa)
– Attività STEAM
– Mostra fotografica “La forma dell’Infinito”
– Laboratori di matematica e fisica
– Osservazioni astronomiche con telescopi in collaborazione con INAF
L’evento è valido come aggiornamento professionale per il personale docente (Piattaforma S.O.F.I.A. ID 103535 – Ed. 155945).
L’evento è realizzato con il patrocinio di prestigiose realtà istituzionali e scientifiche, che ne attestano la rilevanza culturale e formativa sul territorio.
