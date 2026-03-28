Siracusa, Pi greco day e Dantedì al Brancati di Belvedere

Il mese di marzo è stato un mese ricco di iniziative per l’I.C. “V.Brancati” di Belvedere. In occasione e del Pi greco day e del Dantedì, si sono svolti dei giochi di Istituto per classi parallele che hanno coinvolto i ragazzi nelle varie discipline con attività laboratoriali che hanno messo in campo competenze e abilità. I ragazzi hanno dimostrato spirito organizzativo e di collaborazione, creatività e sana competizione. La classi vincitrici sono state premiate con medaglie realizzate nell’Istituto stesso con le stampanti 3D di cui è dotato.

Altra iniziativa molto apprezzata è stata la partecipazione della classe 2B al concorso organizzato dal Comitato Dante Alighieri di Siracusa dal titolo “Beatrice e le altre. Viaggio nell’universo femminile della Commedia”. Gli alunni hanno partecipato per la categoria fumetto con due tavole: una più ironica che mette al centro Beatrice, la Madonna e Santa Lucia come figure femminili essenziali per il sostegno al povero Dante smarrito e confuso; l’altra più riflessiva e attuale che analizza la violenza sulle donne raccontata da Dante attraverso le storie di Francesca da Rimini, Piccarda Donati e Pia de’ Tolomei.

Le attività hanno permesso agli alunni di riflettere sul presente attraverso l’opera poetica più importante della letteratura italiana.

Gli alunni si sono classificati al primo posto per la categoria fumetto e la premiazione si è svolta all’istituto “L. Einaudi” di Siracusa il 25 marzo, giornata del Dantedì.

La Dirigente, dott.ssa Stefania Gallo, si dimostra sempre sensibile alle proposte innovative e alternative al classico e quotidiano “fare scuola” che risultano motivanti e fonte di gratificazione per docenti ed alunni.