Siracusa piange Alessandro Gentile, bandiera dell’Aretusa Basket e capitano di mille battaglie

Il basket siciliano e il mondo dello sport siracusano piangono la scomparsa di Alessandro Gentile, pivot venuto a mancare dopo due anni di lotta contro la leucemia e che è stato per quindici anni uno dei volti più rappresentativi della pallacanestro della sua provincia, portandone il nome sui parquet di tutto il Sud Italia.

Nato a Siracusa il 26 marzo 1976, Alessandro Gentile ha legato il proprio percorso umano e sportivo a doppio filo con la Polisportiva Aretusa, società nella quale è cresciuto e con cui ha condiviso alcune delle pagine più significative della sua carriera. Già inserito nella rosa dell’Aretusa nella stagione 1994-1995, anno del ritorno in Serie C2 grazie alla riforma dei campionati, vi è rimasto fino al 1998, con una breve parentesi in Serie D con l’Uisp Siracusa.

Dal 1998 al 2000 ha vestito la maglia della Coinsi Siracusa in Serie C1, prima di proseguire la carriera con la Salusport Priolo e con l’Akrai in C2. Proprio con Priolo ha conquistato la promozione in C2 nella stagione 2002-2003, mentre nel 2006-2007 ha vinto il campionato di Serie D con l’Aretusa. È stato capitano della squadra biancoverde in C2, ha partecipato all’All-Star Game del 2009 e ha chiuso la sua carriera a Melilli nella stagione 2010-2011.

A ricordarlo con parole cariche di affetto è stata l’Aretusa Basket, che sui propri canali social ha scritto:

«Ciao Alessandro, capitano di mille battaglie. Purtroppo quest’ultima partita non è andata come tutti volevamo, ma hai lottato fino alla fine da vero uomo e vero Capitano. Alessandro è cresciuto nelle nostre giovanili fino a calcare i parquet di tutta la Sicilia con la casacca biancoverde dell’Aretusa, indossandola con onore e rispetto da capitano. È stato un vero onore averti nella nostra famiglia».

Al cordoglio del club si è unito anche quello della Federazione Italiana Pallacanestro – Comitato Regionale Sicilia. La presidente Cristina Correnti, insieme al consiglio direttivo, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia Gentile e alla moglie, a nome di tutto il movimento cestistico regionale.