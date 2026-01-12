Siracusa piange Alessandro Gentile, oggi l’ultimo saluto tra commozione e lacrime

Siracusa si stringe oggi nel dolore per l’ultimo saluto ad Alessandro Gentile. Volti rigati dalle lacrime e grande commozione ai funerali del pivot siracusano, scomparso dopo due anni di lotta contro la leucemia. Il basket siciliano e l’intero mondo sportivo della provincia piangono uno dei protagonisti più rappresentativi della pallacanestro locale, capace per quindici anni di portare il nome di Siracusa sui parquet di tutto il Sud Italia.

Nato il 26 marzo 1976, Gentile ha legato il suo percorso umano e sportivo alla Polisportiva Aretusa, con cui ha vissuto stagioni significative a partire dal 1994-1995, anno del ritorno in Serie C2. Dopo una breve parentesi in Serie D con l’Uisp Siracusa, ha vestito le maglie di Coinsi Siracusa in C1, Salusport Priolo e Akrai, conquistando con Priolo la promozione in C2 nel 2002-2003. Capitano dell’Aretusa in C2, vincitore della Serie D nel 2006-2007 e protagonista dell’All-Star Game 2009, ha chiuso la carriera a Melilli nel 2010-2011.

Oggi Siracusa saluta un atleta stimato e un uomo che ha lasciato un segno profondo nello sport e nella sua comunità.