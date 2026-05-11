Siracusa piange Alessandro Schembari: presidente di Confcooperative ed ex assessore comunale

Si è spento oggi, a causa di un improvviso malore, Alessandro Schembari, nato a Siracusa il 31 agosto 1971.

Figura conosciuta nel panorama cittadino per il suo impegno tra politica, cooperazione e associazionismo, Schembari aveva ricoperto diversi incarichi istituzionali e di rappresentanza nel territorio siracusano.

Nell’agosto del 2020, in quota Italia Viva, era entrato a far parte della Giunta del sindaco di Siracusa Francesco Italia, assumendo le deleghe a Sviluppo e valorizzazione del turismo, Servizi demografici, Municipalità, Cimitero e servizi cimiteriali, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e Statistica.

Un incarico mantenuto per circa un anno, fino alle dimissioni rassegnate nel luglio 2021.

Negli ultimi anni Schembari aveva proseguito il proprio impegno nel mondo della cooperazione. Nell’aprile del 2024 era stato infatti eletto vicepresidente regionale di Confcooperative Sicilia durante la prima seduta del nuovo consiglio regionale riunito a Palermo, al termine della stagione congressuale che aveva confermato Gaetano Mancini alla guida dell’organizzazione.

Schembari ricopriva anche il ruolo di presidente territoriale di Confcooperative Siracusa, distinguendosi per l’attività svolta a sostegno del mondo cooperativo e del tessuto associativo locale.

La notizia della sua scomparsa ha rapidamente suscitato cordoglio negli ambienti politici, istituzionali e sociali della provincia di Siracusa.

“Siamo sgomenti e increduli di fronte a questa notizia. Alessandro Schembari è sempre stato un interlocutore autorevole e preparato, anche nella sua parentesi amministrativa, rappresentando il mondo delle cooperative siracusane con perizia e sempre grande attenzione. CNA Siracusa si stringe attorno alla famiglia e agli affetti più cari“. La presidente Magnano e il Segretario Miceli.