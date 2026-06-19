Siracusa piange Davis Aloschi, il cordoglio del sindaco Italia: “Strappato ai suoi sogni”

Siracusa è sotto shock per la morte di Davis Aloschi, il quindicenne che ha perso la vita in seguito al drammatico incidente stradale avvenuto nella notte in viale Epipoli. Il giovane è deceduto dopo il violento impatto tra due motocicli avvenuto nelle prime ore del mattino. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri ragazzi, tra cui un diciottenne ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Umberto I.

Profondo il dolore espresso dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha affidato ai social un messaggio carico di commozione ricordando un incontro avvenuto nell’agosto del 2022.

“Ci sono momenti in cui le parole non riescono a dire. Questo è uno di quelli – ha scritto il primo cittadino-. Nell’agosto del 2022 lo ricevetti in Comune per conoscerlo e fargli i complimenti. Aveva 11 anni, la maglietta con scritto “DANCER”, e una determinazione negli occhi che lasciava pochi dubbi”.

Un ricordo che restituisce l’immagine di un ragazzo pieno di entusiasmo, talento e sogni, spezzati tragicamente dall’incidente. “Oggi Davis non c’è più, strappato ai suoi sogni da un incidente stradale“, prosegue il messaggio del sindaco.

Francesco Italia ha poi rivolto un pensiero alla famiglia del giovane, agli amici e al ragazzo coinvolto nello schianto che continua a lottare tra la vita e la morte. “Mi stringo con tutto il cuore alla sua famiglia, agli amici e a tutta la comunità che insieme a me vive un dolore indicibile“.

La tragedia ha suscitato un’ondata di cordoglio in città. Mentre la Polizia municipale continua gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente avvenuto nei pressi di una rotatoria di viale Epipoli, Siracusa si ferma per ricordare Davis, un ragazzo che, nonostante la giovane età, aveva già lasciato il segno in quanti lo avevano conosciuto.