Siracusa piange Davis Aloschi: martedì 30 giugno i funerali al Santuario della Madonna delle Lacrime

Si terranno martedì 30 giugno, alle 10, al Santuario della Madonna delle Lacrime, i funerali di Davis Aloschi, il ragazzo di 15 anni deceduto in seguito al tragico incidente stradale avvenuto nella notte del 19 giugno lungo viale Epipoli.

La morte del giovane ha profondamente colpito la comunità siracusana. Davis coltivava una grande passione per la danza e frequentava il quarto corso della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, distinguendosi per talento, impegno e dedizione.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro si sarebbe verificato intorno alle 2 di notte e avrebbe coinvolto due scooter. Il 15enne viaggiava a bordo di uno dei mezzi che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un altro scooter condotto da un 18enne, rimasto gravemente ferito.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Siracusa, Davis è deceduto nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini delle autorità competenti.

Martedì mattina familiari, amici, compagni di scuola e del mondo della danza si ritroveranno per l’ultimo saluto a un giovane il cui talento e sorriso resteranno nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto.