Siracusa piange Enzo Augello, protagonista della pallamano nazionale

Siracusa perde un pezzo della sua storia sportiva. È scomparso Enzo Augello, 63 anni, un nome che nella pallamano italiana ha significato talento, passione e dedizione assoluta.

Aveva esordito giovanissimo in Serie A1, a soli 16 anni, con la H.C. Roma, per poi giocare con vari club importanti, tra cui Cassano Magnago, Scafati — con il quale ha vinto il suo primo scudetto nel 1984 — e Ortigia Siracusa, con cui ha conquistato più titoli nazionali. In nazionale ha collezionato oltre 170 presenze, partecipando anche ai Giochi del Mediterraneo e ad altri tornei internazionali, rappresentando l’Italia con impegno e continuità.

Dopo il ritiro, ha continuato a restare legato allo sport rivestendo ruoli tecnici: preparatore dei portieri, collaboratore nel settore giovanile, anche come dirigente.

Il primo ricordo è stato affidato alle parole dell’Albatro: “Se ne va una leggenda. Un uomo buono, un atleta che ha regalato anni splendidi a questa città e alla nostra pallamano. Per tutti noi è un dolore lancinante. Enzo Augello resterà un esempio per i più giovani, una storia da rileggere per ricordarci cosa vuol dire passione per lo sport: per il nostro sport. Ciao Enzo, ciao da tutti noi della famiglia Albatro Siracusa Teamnetwork. Un abbraccio alla famiglia, alla Pallamano Aretusa e agli amici con cui condividiamo questa terribile sera”.

Anche la Federazione Pallamano ha voluto ricordarlo. “Storico atleta della Nazionale, considerato tra i più forti portieri nella storia del movimento italiano, Augello si è spento all’età di 63 anni. Nato a Roma nel gennaio del 1962, Enzo Augello ha difeso i pali della Nazionale azzurra per circa dieci anni, collezionando 123 presenze in gara ufficiale – e 176 complessive – e toccando l’apice con la medaglia di bronzo conquistata ai Giochi del Mediterraneo di Atene 1991. Nel suo palmares quattro Scudetti con Scafati (1984) e Ortigia Siracusa (1987, 1988, 1989) e una Coppa Italia sempre con gli aretusei. Nella città siciliana aveva trovato la propria casa: alle esperienze da atleta – con l’Ortigia nei periodi 1986-92, 1995-97 e 1999-2001 prima di chiudere la carriera nel 2003 con l’Albatro – Augello aveva fatto seguire quelle da allenatore dei portieri, nei quadri tecnici di Albatro Siracusa, Scicli e dal 2020 dell’Aretusa. Ricopriva inoltre lo stesso incarico per la selezione regionale dell’Area 9 (Sicilia)”.

Il Presidente Federale Stefano Podini, a nome del Consiglio Federale e di tutto il movimento della pallamano italiana, ha espresso profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Enzo Augello: «Con profondo dolore apprendo la notizia della scomparsa di Enzo Augello, un’autentica leggenda della pallamano italiana. Il mondo della pallamano italiana si stringe attorno alla sua famiglia, agli amici e a quanti hanno conosciuto e apprezzato un campione che ha onorato con passione, dedizione e talento il nostro sport e la maglia azzurra. A Enzo sono legati ricordi indelebili di generazioni che hanno saputo ispirare i nostri giovani e quegli atleti che oggi rappresentano il nostro sport e l’Italia ai massimi livelli, proprio come ha saputo fare lui. Il suo ricordo rimarrà vivo negli spalti, sui campi, nello spirito di tutti noi che amiamo la pallamano».

Il Presidente della FIGH, Stefano Podini, ha invitato tutte le squadre a far rispettare un minuto di raccoglimento in tutti i campi di gara nel fine settimana.