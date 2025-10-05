Siracusa piange Giovanni Cerruto, il “gigante buono” del calcio cittadino

Amici, società ed ex compagni di squadra sotto shock per la tragica scomparsa di Giovanni Cerruto, 40 anni, volto noto e stimato del calcio dilettantistico cittadino. Nella notte tra sabato e domenica il suo corpo è stato trovato senza vita all’interno di un’abitazione in via Eschilo. Una notizia che, nel giro di poche ore, ha fatto il giro della città lasciando sgomenti tutti quelli che lo conoscevano

Un gesto drammatico e inatteso, quello compiuto da Cerruto, conosciuto da tutti come il “gigante buono”, per il suo carattere mite, generoso e sempre disponibile. La comunità sportiva siracusana è rimasta incredula davanti a questa perdita improvvisa.

Oltre ai tanti amici che lo conoscevano da sempre, anche diversi club hanno espresso pubblicamente il proprio dolore. La RG Siracusa, attraverso i presidenti Rita e Giovanni Pepoli e lo staff, ha ricordato Cerruto come “professionista stimato e persona di grande umanità”, sottolineando il segno lasciato nella crescita dei giovani portieri del vivaio.

La Rari Nantes Calcio ha definito Cerruto “carissimo e amatissimo amico” esprimendo “profondo cordoglio” e “vicinanza alla famiglia”.

Dolore anche nel settore giovanile del Siracusa Calcio, dove Cerruto era preparatore dei portieri: “Grave lutto nella famiglia azzurra – si legge in una nota – esprimiamo tutto il nostro cordoglio e vicinanza alla famiglia del nostro caro e amato preparatore dei portieri Giovanni Cerruto che ci ha lasciati prematuramente”.

Anche il Noto Calcio ha voluto ricordare Cerruto: “Alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui anche solo un momento di vita e di sport, porgiamo le nostre più sentite condoglianze. Un pensiero particolare va al nostro allenatore Seby Salamone, cugino di Giovanni. Riposa in pace, Giovanni.”

Cordoglio arriva anche dall’Apd Melilli, società che prende vita dal Real Siracusa (compagine per la quale Cerruto ha difeso i pali): “Tutta la Famiglia dell’Apd Melilli si unisce al cordoglio unanime del mondo sportivo siracusano per la perdita improvvisa del “Gigante buono” Giovanni Cerruto. Ex Portiere del Real Siracusa, dove ha militato per tanti anni nonché preparatore serio, instancabile e grande professionista. Con il suo entusiasmo e la sua passione per questo sport ha fatto avvicinare tanti giovani a questa disciplina e lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti noi. Ci uniamo con immenso affetto al dolore della famiglia in questo triste momento.”

Commosso anche il messaggio del presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, amico personale di Cerruto: “Una notte insonne a pensare che magari è stato un incubo – ha scritto – tu eri un ragazzo senza cattivi sentimenti, e non sono frasi fatte. Fino a lunedì mi hai chiamato per farmi forza e per dirmi di farmi scivolare tutto, ma dentro di te già covavi questa cosa assurda. Non ti dimenticherò mai fratello mio. Con te se ne va un pezzo di cuore. Trova la pace e la serenità che non si sa perché qui avevi perso. Ciao amico mio”.

Sul posto, subito dopo il ritrovamento, sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato. Sulle cause che hanno portato Cerruto a togliersi la vita non ci sono ancora certezze.