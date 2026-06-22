Siracusa piange Giuseppe Saglimbene, editore e protagonista del mondo della comunicazione

È morto oggi Giuseppe Saglimbene, editore, produttore televisivo e volto noto del mondo della comunicazione siracusana. Nel corso della sua lunga attività professionale ha legato il proprio nome a numerosi progetti editoriali e televisivi, distinguendosi per l’impegno nel settore dell’informazione, della comunicazione e della produzione audiovisiva. Saglimbene è stato tra i pionieri della produzione televisiva locale, fondando alla fine degli anni Ottanta uno dei primi centri di produzione audiovisiva della provincia di Siracusa e collaborando nel tempo con emittenti nazionali e regionali, oltre che con numerose realtà editoriali del territorio.

Negli anni successivi ha sviluppato diversi progetti dedicati alla divulgazione e all’informazione, tra cui Medical Excellence, format dedicato al mondo della salute e della medicina, e Tam Tam Tv. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici, collaboratori e quanti lo hanno conosciuto nel corso della sua lunga esperienza professionale.