Siracusa piange padre Carlo D’Antoni, è morto lo storico parroco di Bosco Minniti

Cronaca · Lutto

Siracusa perde una delle figure più conosciute del suo mondo ecclesiale e sociale. È morto padre Carlo D’Antoni, storico parroco della chiesa Maria Santissima Madre della Chiesa di Bosco Minniti, sacerdote che per decenni ha legato il proprio nome non soltanto alla vita della comunità parrocchiale, ma soprattutto all’accoglienza degli ultimi e dei migranti.

Da alcuni giorni padre Carlo era ricoverato in gravi condizioni. La notizia della sua morte si è diffusa questa sera, suscitando immediatamente cordoglio tra quanti lo avevano conosciuto nel corso della sua lunga attività pastorale.

Bosco Minniti era diventato negli anni molto più di una parrocchia. Attorno a padre Carlo si era sviluppata una rete di solidarietà che aveva fatto della chiesa e della casa parrocchiale un punto di riferimento per persone in difficoltà e, in particolare, per tanti migranti arrivati a Siracusa senza un posto dove andare.

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Un impegno che affondava le radici molto indietro nel tempo. Lo stesso D’Antoni raccontava di essersi confrontato con il fenomeno migratorio già dalla fine degli anni Ottanta, quando era parroco a Fontane Bianche. Con l’aumento degli arrivi sulle coste siciliane, quella scelta di accoglienza sarebbe diventata una parte sempre più importante del suo ministero.

Negli anni la sua attività superò anche i confini di Siracusa. Testate e osservatori italiani e stranieri raccontarono l’esperienza di Bosco Minniti e di quel parroco che apriva le porte della propria comunità a chi non aveva alternative. Nel 2017 la stampa tedesca raccontava come D’Antoni si occupasse di rifugiati da circa trent’anni e come gli spazi della casa parrocchiale fossero stati trasformati anche in luoghi dove poter dormire e mangiare.

Per molti migranti appena arrivati in Sicilia il suo nome era diventato un riferimento. Nella parrocchia trovavano un letto, un pasto, assistenza e soprattutto qualcuno disposto ad accompagnarli nei primi passi di una nuova vita.

Ma padre Carlo è stato soprattutto, per generazioni di siracusani, il parroco di Bosco Minniti. Una presenza quotidiana in uno dei quartieri popolari della città, tra celebrazioni, famiglie, difficoltà sociali e attività della comunità. Anche durante l’emergenza Covid raccontò la necessità di mantenere vivo il rapporto tra la parrocchia e il quartiere nonostante l’impossibilità di celebrare e incontrarsi normalmente.

Un legame rimasto vivo fino agli ultimi mesi. Nel settembre 2025 era ancora padre Carlo a raccontare, con i tecnici dell’Arcidiocesi, i lavori di ristrutturazione realizzati nella parrocchia Maria Madre della Chiesa grazie ai fondi dell’8xmille.

Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano peggiorate. Chi lo aveva incontrato recentemente lo aveva visto provato e affaticato. Poi il ricovero e, nelle ultime ore, la notizia della morte.