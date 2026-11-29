Attualità · Aveva 92 anni

Si è spento ieri a Siracusa, all’età di 92 anni, Remo Romeo, medico fisiatra, appassionato collezionista e fondatore del Museo del Cinema, che per anni ha custodito una preziosa raccolta di testimonianze, strumenti e cimeli legati alla storia della settima arte.

Una figura che ha lasciato un segno in città in due ambiti diversi, quello della medicina e quello della cultura. Romeo è stato infatti un precursore della medicina fisica e riabilitativa a Siracusa, dove fondò un centro fisioterapico ancora oggi attivo.

Accanto alla professione medica, aveva coltivato nel tempo una grande passione per il cinema, trasformandola in un vero patrimonio culturale per la città. Romeo aveva dato vita al Museo del Cinema con l’obiettivo di raccogliere e preservare oggetti che raccontassero l’evoluzione della cinematografia, dalle prime forme di proiezione alle tecnologie più moderne. La collezione comprendeva lanterne magiche, cineprese, proiettori, attrezzature, manifesti, libri, riviste e numerosi altri materiali legati alla storia del cinema.

Il museo, nato nel 1995 e ospitato per anni a Palazzo Corpaci in Ortigia, rappresentava uno dei luoghi più significativi per gli appassionati della settima arte. La raccolta, riconosciuta nel 2019 come patrimonio di interesse storico, antropologico e artistico, è stata successivamente donata da Romeo alla città di Siracusa.

Una scelta di grande generosità che ha consentito di preservare e rendere accessibile alla collettività un patrimonio costruito attraverso una vita di ricerca e passione. Il Comune ha accolto la donazione e ha destinato alla collezione gli spazi dell’ex chiesa dei Cavalieri di Malta, dove è stato avviato il percorso espositivo “Verso il Museo del Cinema Remo Romeo”, con l’obiettivo di valorizzare e tramandare la storia della cinematografia.

La sua eredità culturale continuerà così a vivere attraverso gli oggetti raccolti e custoditi nel corso degli anni, diventati testimonianza concreta della sua passione e del suo impegno per la cultura. Ma il ricordo di Remo Romeo resterà anche legato alla sua attività professionale e al contributo dato alla medicina riabilitativa in città, attraverso un centro che continua ancora oggi a operare.

I funerali di Remo Romeo si terranno domani, lunedì 30 novembre, alle ore 9, nella chiesa di Santa Rita a Siracusa.