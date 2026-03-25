Siracusa piange Umberto Mauceri, pilastro dell’Opera dei Pupi

Si è spento all’età di 78 anni Umberto Mauceri, figura fondamentale per la continuità dell’Opera dei Pupi a Siracusa. Marito di Francesca Vaccaro, primogenita del puparo siracusano Alfredo Vaccaro, Mauceri ha rappresentato la seconda generazione che ha custodito e sostenuto questa importante tradizione siciliana.

Dotato di grande manualità e competenze tecniche maturate anche grazie alla sua esperienza come fabbro, affiancò per anni il suocero Alfredo Vaccaro, contribuendo concretamente alla vita e al funzionamento del teatro dei pupi. Parallelamente lavorò per molti anni nel polo industriale di Priolo, alla Montedison.

Raggiunta l’età della pensione, si dedicò completamente alla famiglia e all’Opera dei Pupi, continuando ad aiutare i figli e a sostenerli nel portare avanti questo mestiere. Dopo la morte di Alfredo Vaccaro, mise a disposizione uno dei suoi immobili – oggi laboratorio dove il figlio Daniel costruisce i pupi – per realizzare una sala espositiva dedicata ai pupi del grande maestro. La sala era gestita dall’Associazione Opera dei Pupi “Alfredo Vaccaro”, di cui Umberto Mauceri era presidente.

Grazie alla sua determinazione e al suo sostegno, la tradizione dell’Opera dei Pupi ha potuto continuare a vivere a Siracusa. Mauceri mise a disposizione tutte le sue forze, economiche e fisiche, per permettere ai figli di aprire il loro teatro e trasformare questa antica arte in una professione oggi riconosciuta a livello internazionale.

Non era un costruttore di pupi, ma custodiva competenze tecniche fondamentali: curava la meccanica dei pupi e delle scenografie mobili, lavorava la cartapesta ed era uno dei pochi a saper realizzare i ponti di manovra per i pupi siciliani.

Con la sua scomparsa Siracusa perde un uomo devoto al lavoro, alla famiglia e alla salvaguardia di una delle sue tradizioni più importanti.