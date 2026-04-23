Siracusa, piano della sosta e ZTL. Cavallaro e Romano: “Serve confronto vero, basta scontri”

“Sul Piano della sosta e sulla ZTL si sta consumando uno scontro che rischia di dividere profondamente la città su un tema che incide sulla vita quotidiana di cittadini, residenti e attività economiche. In questo contesto, riteniamo doveroso rivolgere una parola di rispetto e solidarietà al Comitato “Ortigia Resistente”, che ha raccolto centinaia di firme, prodotto analisi, documenti e studi articolati e avviato interlocuzioni con gli uffici, con il segretario generale e con l’assessore”.

Così i consiglieri comunali del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro e Paolo Romano

“Un impegno civico serio che, troppo spesso, si è scontrato con mancate risposte, risposte evasive e toni che non aiutano il confronto. – dicono – Questo non è il metodo. Siracusa ha già vissuto, in passato, scelte sulla mobilità che hanno prodotto risultati alterni: alcune condivisibili, altre che avrebbero richiesto maggiore confronto e programmazione. Ed è proprio da queste esperienze che bisogna imparare. Una città si amministra ascoltando. Ascoltando tutti. Ascoltando i cittadini, le categorie, i corpi intermedi. Su un tema delicatissimo come la viabilità – che riguarda Ortigia, la zona Umbertina e l’intero assetto urbano – non si può procedere nello scontro. Per questo rivolgiamo un invito chiaro all’Amministrazione: abbassare i toni e aprire un confronto vero, libero da pregiudizi, con chi rappresenta i cittadini”.

“E lo diciamo con chiarezza: non sarà qualche incontro pubblico a rallentare l’iter, ma contribuirà a renderlo più solido. – continuano – Così come riteniamo che nessuno debba trasformare questo tema in terreno di campagna elettorale, né avere fretta di approvarlo. È una scelta che ha bisogno dei suoi tempi. Di essere studiata, compresa e condivisa. Perché dobbiamo evitare errori che possono avere conseguenze pesanti: danni ai cittadini e alle attività commerciali; esclusione delle fasce più fragili; snaturamento dell’identità della città. Il turismo è una risorsa fondamentale, ma non può diventare l’unico parametro delle scelte, né può giustificare decisioni calate dall’alto senza condivisione. E allora lo diciamo in maniera chiara: se l’Amministrazione ritiene di avere già parlato con tutti, questo non è un motivo sufficiente per escludere una nuova fase di confronto. Anche perché, oggi, sono in tanti a contestare proprio l’effettività di quel dialogo”.

“Dinanzi alle lamentele, alle contestazioni, alle osservazioni e agli studi prodotti dal Comitato “Ortigia Resistente”, resta nei cittadini il dubbio che alcuni passaggi non siano stati svolti in maniera adeguata, che alcuni dati non siano corretti, che l’attività istruttoria non sia stata completata in modo pieno. – spiegano – A queste domande è doveroso dare risposte. Per questo riteniamo indispensabile che, negli incontri pubblici che chiediamo, l’Amministrazione e gli uffici forniscano risposte chiare, puntuali e verificabili, così da: eliminare ogni zona grigia; chiarire ogni dubbio; ricostruire correttamente i fatti. Solo così i cittadini potranno conoscere davvero il contenuto delle scelte sul Piano della sosta e sulla ZTL e, una volta comprese, potranno anche condividerle. Perché le scelte imposte si difendono. Le scelte condivise, invece, funzionano. Per questo l’invito è semplice e concreto: riaprire il tavolo del dialogo, convocare almeno tre incontri pubblici all’Urban Center e ascoltare davvero la città”.

E poi concludono: “Siracusa ha bisogno di una politica che unisce, non che divide. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Adesso l’Amministrazione dimostri, nei fatti, di volerlo fare”.