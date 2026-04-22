Siracusa, Piano della sosta e Ztl. Pantano: “governare significa assumersi la responsabilità di scelte”

L’assessore alla Mobilità e trasporti, Enzo Pantano, interviene a seguito delle dichiarazioni del consigliere comunale Ivan Scimonelli e del gruppo “Insieme” (Daniela Rabbito e Ciccio Vaccaro) sul Piano della sosta e sul Piano Ztl. Nel mirino dei consiglieri alcune criticità definite sostanziali, soprattutto per alcune aree ritenute strategiche per il tessuto commerciale cittadino. Focus in particolare su zone come Corso Umberto, via Malta, viale Montedoro e Riva Forte Gallo, considerate dal gruppo consiliare un “cuore economico vivo” della città.

“Nessuno di buonsenso, se non in malafede, potrebbe mai pensare che lavorare per il ripristino di ordine e regole in un’area soffocata dal caos più totale sia un’azione da condannare. Altro che penalizzazione del tessuto commerciale: penalizzante è credere che nulla debba mai cambiare o che sia un errore ragionare in termini di vivibilità e funzionalità in zone da anni congestionate dal traffico e da una sosta spesso priva di regole. Invece, dovrebbe essere interesse di tutti cambiare lo stato delle cose – replica l’assessore Pantano -. L’attuale situazione rappresenta già oggi un elemento di criticità per residenti, commercianti e visitatori. Lasciare tutto così com’è significherebbe mantenere il disordine e disinteressarsene è una mossa né saggia né responsabile”.

“Respingo l’accusa secondo la quale il piano è stato elaborato senza ascolto. Il confronto è aperto e continuerà, ma non può trasformarsi in un alibi per non decidere. Governare significa assumersi la responsabilità di scelte che migliorino la qualità urbana, anche quando richiedono cambiamenti nelle abitudini consolidate – conclude Pantano -. Sul piano economico, esperienze analoghe dimostrano che una migliore organizzazione della mobilità, accompagnata da regole chiare, può favorire la fruizione delle aree commerciali e non il contrario. Per esempio, l’area di via Tisia e via Pitia, dopo le critiche preventive per i lavori di riqualificazione, godono oggi di un crescente gradimento da parte di commercianti e residenti. Ordine e accessibilità sono condizioni essenziali per rendere attrattivi i quartieri, non ostacoli allo sviluppo. Infine, sul toni usati nel dibattito politico, parlare di “sentenza di morte”, in un periodo già ricco di tensioni, è una scelta eccessiva e fuorviante. Parliamo, invece, di salvaguardia e potenziamento del tessuto economico cittadino. Azioni che passano necessariamente da una città più ordinata, vivibile e moderna”.