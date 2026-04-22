Siracusa, Piano della sosta e Ztl Umbertina. Insieme replica a Pantano: “il problema non è cambiare: è non ascoltare”

Il gruppo consiliare di Insieme – Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito e Ciccio Vaccaro – rispondono all’assessore alla Mobilità e trasporti, Enzo Pantano, sul Piano della sosta e sul Piano Ztl. Nel mirino dei consiglieri alcune criticità definite sostanziali, soprattutto per alcune aree ritenute strategiche per il tessuto commerciale cittadino. Focus in particolare su zone come Corso Umberto, via Malta, viale Montedoro e Riva Forte Gallo, considerate dal gruppo consiliare un “cuore economico vivo” della città. L’assessore aveva risposto che “governare significa assumersi la responsabilità di scelte” e “lasciare tutto così com’è significherebbe mantenere il disordine e disinteressarsene è una mossa né saggia né responsabile”

“Se l’assessore Pantano pensa di cavarsela con una lezione di “buonsenso”, il problema è che il buonsenso, in Commissione, si è visto poco. E non lo diciamo noi: lo dicono le sue stesse risposte. In sede di Commissione, alle domande puntuali, l’assessore ha chiarito senza equivoci che non c’è stata interlocuzione con le confederazioni di categoria, con le realtà commerciali e con le forze politiche; E non solo: ha rivendicato che la Giunta non deve parlare con loro e deve “andare dritto” – dicono Scimonelli, Rabbito e Vaccaro – Altro che “confronto aperto”. Qui siamo davanti a una scelta precisa: decidere senza ascoltare e poi raccontare all’esterno una versione che non regge alla prova dei fatti. E veniamo al merito, perché anche qui la narrazione dell’assessore fa acqua — e viene legittimo chiedersi se quella replica l’abbia scritta lui o se gli sia stata frettolosamente suggerita da altri. Consentire l’accesso in zona Umbertina solo dalle 7 alle 17, senza possibilità di sosta, non è “riorganizzare la mobilità”: è dire a panifici, ferramenta, cartolibrerie, officine, negozi di biciclette che possono lavorare solo mezza giornata. Il resto del tempo significa clienti scoraggiati, fornitori impossibilitati, attività svuotate. Questa non è transizione urbana: è uno sfratto lento e silenzioso. E forse il passaggio più rivelatore è arrivato proprio da chi quel piano lo ha materialmente redatto. In Commissione, di fronte all’esempio concreto di una ferramenta, è stato detto — senza imbarazzo — che quello spazio potrebbe essere occupato da un negozio “Prada”. Ecco il punto. Non è malafede. È peggio: è mancanza totale di risposta sociale e di visione equilibrata della città. Perché una città non si riqualifica sostituendo il tessuto commerciale esistente con attività di lusso fuori contesto. Si riqualifica tenendo insieme vivibilità e lavoro, regole e sostenibilità economica. Proprio per questo, il tema non è bloccare ogni cambiamento, ma governarlo con equilibrio e gradualità. Un piano che incide così profondamente sulle abitudini di residenti e attività economiche non può essere introdotto in modo rigido e immediato, ma deve prevedere una fase di transizione, con correttivi progressivi e un monitoraggio costante degli effetti reali. In questo senso, appare indispensabile rivedere anche la fascia oraria prevista, ampliandola e rendendola più compatibile con i tempi del commercio e dei servizi. Diversamente, si rischia di comprimere l’attività economica in poche ore, con conseguenze evidenti e facilmente prevedibili”.

L’assessore richiama poi gli esempi di via Tisia e via Pitia come prova della bontà del percorso. “Ma è un richiamo fuorviante, perché in quelle aree non vigono regole di Ztl paragonabili a quelle oggi previste per la zona Umbertina – concludono i consiglieri – Parliamo quindi di contesti completamente diversi, e usarli come paragone serve solo a costruire una narrazione che non regge alla prova dei fatti. Quanto ai “toni eccessivi”, il punto non è come si definisce un provvedimento, ma quali effetti produce. Perché quando un piano rischia di spegnere interi pezzi di economia locale, il problema non è il linguaggio. Il problema è la realtà. Noi non siamo contrari al cambiamento. Siamo contrari a un cambiamento cieco, sordo e calato dall’alto. E se per l’assessore questo è “buonsenso”, allora è legittimo chiedersi: buonsenso di chi, esattamente?”