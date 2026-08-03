Siracusa, Piano di zonizzazione acustica. Gilistro: “Cosa tutela?”

Politica · Controcorrente

“Cosa tutela il piano di zonizzazione acustica preparato dal Comune di Siracusa? La domanda è inevitabile scoprendo come, nell’atto domani in votazione in Consiglio comunale, siano stati rivisti i limiti esistenti, portando addirittura Ortigia fuori dalle classi di massima tutela. Come se, anziché affrontare il problema delle emissioni sonore oltre limite, si decidesse di offrire una sorta di libera tutti, senza dover così affrontare la questione. Sfugge il senso logico di una simile operazione”. A dirlo è il deputato regionale di Controcorrente, Carlo Gilistro, dopo aver ricevuto decine di segnalazioni allarmate da parte di associazioni, residenti e operatori commerciali.

“Se venisse approvato questo piano, Ortigia passerebbe dalla classe I alla classe III, aumentando così le soglie di emissione sonora di circa 10dB(A). Altre aree, come Fonte Aretusa e lungomare Alfeo diventerebbero, addirittura, Classe IV. Per intenderci, in quella classe è frequente trovare aree vicine alle autostrade, con intense attività umane – continua Gilistro, che fa rilevare come diverse associazioni e comitati civici abbiamo già messo in evidenza il paradosso – Ci si aspetterebbe un’azione di tutela della natura stessa di Ortigia. E invece, la soluzione scelta dal Comune di Siracusa è di legalizzare il rumore oltre soglia, aumentando i limiti consentiti. Come dire che, se non sei capace di gestire un fenomeno illecito, allora legalizzalo. Pericoloso precedente. Invito i consiglieri comunali più responsabili e lungimiranti a votare contro questa impostazione”.