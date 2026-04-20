Siracusa, Piano Sosta e Ztl nel mirino del gruppo “Insieme”: “Ignorati interi quartieri. Così si uccide l’economia della zona Umbertina”

Si accende il confronto politico sul nuovo Piano Sosta e sul Piano Ztl a Siracusa. Nel corso dell’ultima seduta della IV Commissione consiliare, dedicata proprio all’analisi dei provvedimenti, il gruppo “Insieme” ha espresso una netta contrarietà all’impostazione attuale, parlando di un piano “scollegato dalla realtà economica e sociale della città”.

A intervenire sono i consiglieri Ivan Scimonelli, Daniela Rabbito e Ciccio Vaccaro, che puntano il dito contro quelle che definiscono criticità sostanziali, soprattutto per alcune aree ritenute strategiche per il tessuto commerciale cittadino. Nel mirino finiscono in particolare zone come Corso Umberto, via Malta, viale Montedoro e Riva Forte Gallo, considerate dal gruppo consiliare un “cuore economico vivo” della città.

“Parliamo di attività storiche, piccoli imprenditori, artigiani e commercianti che rappresentano un presidio fondamentale per Siracusa – sottolineano i consiglieri –. Questo piano, così come è strutturato, semplicemente non li vede”.

Secondo “Insieme”, le limitazioni previste su sosta e transito rischiano di avere effetti pesanti sulle attività economiche, incidendo sulla loro stessa sopravvivenza. Il gruppo chiarisce di non essere contrario in linea di principio a strumenti come le Ztl o a una riorganizzazione della mobilità urbana, ma contesta metodo e contenuti. “Il problema non è la Ztl in sé – proseguono -, ma un’impostazione calata dall’alto, priva di una visione equilibrata e soprattutto senza misure compensative concrete per chi vive e lavora in quei quartieri”.

Da qui l’annuncio di una linea politica netta: qualora il piano dovesse arrivare in Consiglio comunale senza modifiche sostanziali, il gruppo “Insieme” è pronto a una opposizione “chiara, forte e partecipata”. Non solo in aula, ma anche sul territorio.

I consiglieri hanno infatti annunciato l’avvio di un percorso di confronto diretto con residenti, operatori economici e associazioni di categoria, con l’obiettivo di raccogliere istanze e proposte. “Le decisioni che incidono sulla vita di interi quartieri – concludono – non possono essere prese senza ascoltare chi quei quartieri li vive ogni giorno”.