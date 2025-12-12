Siracusa, piano straordinario della Protezione civile per la festa di Santa Lucia. E via i carrellati e i mastelli dal tragitto della processione

In occasione della festa di Santa Lucia, la Protezione civile del Comune di Siracusa ha predisposto un articolato e straordinario piano di intervento per garantire ordine, sicurezza e assistenza durante la processione. Saranno oltre 100 i volontari impegnati lungo tutto il percorso, con compiti di presidio, monitoraggio e supporto.

​Il dispositivo operativo prevede la presenza di tre postazioni di ambulanza e tre defibrillatori in punti strategici del tragitto. Una centrale operativa mobile verrà allestita in piazza Euripide e sarà il cuore del coordinamento degli interventi. Attivato inoltre un numero mobile dedicato alle emergenze e che sarà possibile contattare per tutta la durata della processione. Per mettersi in contatto con la sala operativa della Protezione civile e con i rappresentanti del servizio di volontariato si potrà utilizzare il numero 352 0783562.

​“La festa di Santa Lucia richiama ogni anno migliaia di persone in strada e richiede uno sforzo organizzativo importante. Abbiamo messo in campo una macchina operativa attenta e composta da volontari straordinari. A loro va il mio ringraziamento personale”, dice l’assessore alla Protezione Civile, Sergio Imbrò, che seguirà sul posto le operazioni.

​Sulla stessa linea il sindaco Francesco Italia. “La sicurezza di cittadini e devoti – afferma – è prioritaria. La collaborazione tra Comune, Protezione civile, forze dell’ordine e volontari testimonia ancora una volta la capacità della città di lavorare insieme nei momenti importanti per la nostra comunità”.

​Inoltre, per ragioni di sicurezza e per garantire il corretto svolgimento della processione, anche il servizio di Igiene urbana e la Tekra hanno previsto delle misure straordinarie. In particolare, a partire dalle ore 15 di domani, lungo tutto il tragitto sarà vietato lasciare in strada carrellati e mastelli, sia delle utenze domestiche che di quelle commerciali. Per queste ultime, inoltre, sarà anticipata alla mattina, dalle 11 alle 12, la raccolta di plastica, cartone e frazione organica. Effettuato lo svuotamento, i titolari di utenze commerciali dovranno portare i contenitori all’interno dei locali per tutta la durata della processione.

​Le misure sarà adottate anche nel giorno dell’Ottava, il 20 dicembre.