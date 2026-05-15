Siracusa, Piantala AIAC e CEME Group insieme per il verde urbano: messo a dimora un albero e cinquanta nuove piantine

Una giornata dedicata all’ambiente, alla sostenibilità e al legame con il territorio quella vissuta ieri tra la Balza Akradina e l’ingresso delle latomie dei cappuccini di Siracusa, dove l’associazione Piantala AIAC e Ceme Group hanno realizzato un’importante attività di piantumazione urbana.

La Ceme Group, azienda italiana leader nella produzione di pompe a vibrazione ed elettrovalvole, con filiali presenti in diversi Paesi del mondo, ha scelto infatti di lasciare un segno concreto alla città in occasione di una riunione internazionale tra i manager del gruppo organizzata a Siracusa.

Durante l’iniziativa un albero di Chorisia, proveniente dal vivaio Giannuso e donato dall’azienda CEME Group è stato piantato davanti all’ingresso delle Latomie dei Cappuccini, luogo simbolico della città, mentre sono state messe a dimora circa cinquanta piantine alla balza Akradina grazie alla collaborazione attiva tra i rappresentanti dell’azienda e i volontari dell’associazione Piantala AIAC. Un gesto simbolico ma anche concreto, volto a valorizzare il patrimonio verde urbano e sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale.

All’evento ha partecipato anche il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, che ha accolto i partecipanti portando il saluto dell’amministrazione comunale e ringraziando Ceme Group e Piantala AIAC “per l’attenzione dimostrata verso la città e per il contributo offerto alla valorizzazione degli spazi verdi cittadini”.

Piantala AIAC si occuperà nei prossimi mesi della piantumazione di altri alberi, della cura e del monitoraggio degli stessi.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa privata, associazionismo e istituzioni, nel segno della sostenibilità e della responsabilità sociale.