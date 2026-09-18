Siracusa, Piazza Cosenza: plauso dei residenti dopo la chiusura. Marino: “Ora i controlli”

Politica · L'intervento

Dopo le segnalazioni dei residenti e il percorso avviato nei mesi scorsi, la chiusura al traffico del tratto di via Pippo Fava adiacente a piazza Ernesto Cosenza, alla Pizzuta, viene accolta con soddisfazione da chi da tempo chiedeva un intervento sull’area.

Il provvedimento riguarda la porzione della piazza già individuata dall’amministrazione come spazio da destinare alla pedonalizzazione. La questione era stata sollevata anche in Consiglio comunale dal consigliere di Forza Italia Leandro Marino, che già nel 2025 aveva raccolto le segnalazioni dei residenti. Nel dicembre scorso l’amministrazione aveva confermato l’intenzione di trasformare il tratto in isola pedonale, prevedendo anche sistemi di controllo per impedire l’accesso dei motocicli.

“Sono soddisfatto che una richiesta avanzata dai residenti e da me raccolta già nel maggio 2025 si sia finalmente tradotta in un intervento concreto – afferma Marino –. La pedonalizzazione del tratto di via Pippo Fava adiacente a piazza Cosenza rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza e vivibilità, soprattutto per famiglie e bambini“.

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Il consigliere, però, sottolinea che la chiusura dell’area dovrà essere accompagnata da un adeguato controllo del rispetto delle nuove regole.

“Ora è fondamentale che la sperimentazione sia accompagnata da controlli adeguati, affinché questo spazio possa essere realmente restituito ai residenti e vissuto in sicurezza -, aggiunge Marino -. Quando si ascoltano le esigenze del territorio e si lavora per trasformarle in soluzioni concrete, la politica torna a svolgere la sua funzione più importante: essere al servizio della comunità“.

Un concetto condiviso anche da un residente, che descrive il cambiamento come una risposta attesa da tempo. “Finalmente l’appendice di Piazza Cosenza torna protagonista… ma questa volta nel modo giusto“, scrive alla nostra redazione.

La chiusura dell’area e l’installazione degli archetti parapedonali vengono quindi indicate come un primo passo per modificare la fruizione dello spazio.

“L’installazione degli archetti parapedonali e la chiusura dell’area come isola pedonale rappresentano un passo importante per restituire questo spazio alla sua funzione naturale: essere un luogo sicuro, vivibile e rispettoso delle persone che abitano nelle immediate vicinanze“, sottolinea il residente, che ringrazia Marino e l’amministrazione comunale per avere dato seguito alle richieste.

Resta, anche per i cittadini, il tema dei controlli. “Ci auguriamo che le Forze dell’Ordine possano garantire controlli costanti e soprattutto il rispetto dell’isola pedonale“, prosegue il residente, auspicando che gli archetti non rappresentino soltanto una barriera fisica, ma siano accompagnati da una vigilanza effettiva.

La pedonalizzazione di piazza Cosenza era stata discussa dall’amministrazione proprio alla luce delle criticità segnalate nel tempo dai residenti, con l’obiettivo dichiarato di rendere lo spazio più sicuro e fruibile, senza compromettere lo svolgimento del Mercato del Contadino. Oggi, quelle segnalazioni e l’azione amministrativa del consigliere di Forza Italia, trovano una prima risposta.