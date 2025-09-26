Siracusa: piazza Cosenza, scuole, cimitero e degrado urbano tra gli argomenti del prossimo question time

Dodici interrogazioni, sette del Partito democratico e 5 di Fratelli d’Italia, costituiscono l’ordine del giorno di un Consiglio comunale dedicato interamente al question time e convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per lunedì 29 settembre alle ore 10.

Il gruppo del Pd (Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco), interroga l’Amministrazione su: “pericoli e disturbo in piazza Ernesto Cosenza”, sollevando anche il problema dalla mancanza di centri di aggregazione nel quartiere Pizzuta; lo stato degli edifici scolastici comunali; gli incendi nei terreni incolti; la “copertura degli asili nido e prospettive per il tempo pieno”; la pianificazione della pulizia di tombini e caditoie; le strutture di accoglienza per i senza dimora, in particolare per le donne; l’attività di informazione per il rispetto dell’ambiente, la raccolta differenziata e l’uso delle telecamere per combattere le violazioni.

Paolo Cavallaro e Paolo Romano, componenti del gruppo di FdI, hanno chiesto all’Amministrazione di aggiornare il Consiglio comunale sulla pulizia di un’area tra le vie Foti e Adorno, tema che era già stato oggetto di interrogazione lo scorso giugno; sulla carenza di servizi e la presenza di parcheggiatori e baracche abusive tra le vie Giuseppe Toscano e Luigi Doumontier; la situazione del personale della Polizia municipale; il degrado dell’area dell’ex tribunale; la gestione del cimitero.