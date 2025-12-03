Siracusa, piazza Ernesto Cosenza pronta a cambiare volto: da “pista” per motocicli a isola pedonale

Da percorso improvvisato per le gare dei motocicli (non senza incidenti, anche gravi) e il ritrovo notturno (soprattutto in estate) dei più giovani, a spazio sicuro e fruibile per residenti e famiglie. Piazza Ernesto Cosenza, nel quartiere Pizzuta, si prepara a cambiare volto: un tratto dell’area, quello che settimanalmente ospita il mercato del contadino, diventerà infatti isola pedonale a partire dai primi mesi del 2026. La conferma è arrivata durante l’ultimo Question Time in Consiglio comunale, in risposta a un’interrogazione del consigliere di Forza Italia, Leandro Marino.

A fare chiarezza è stato l’assessore alla Viabilità, Enzo Pantano, che ha ribadito la volontà dell’amministrazione di procedere con il riassetto dell’area. “Un tratto di piazza Ernesto Cosenza sarà pedonale – conferma Pantano -. È un intervento che ho condiviso sin dall’inizio e sul quale continuiamo a lavorare. Siamo molto impegnati, ma daremo seguito nel più breve tempo possibile: una data realistica è nei primi mesi del 2026″.

Il progetto prevede l’installazione di segnaletica verticale e orizzontale, oltre all’attivazione di sistemi di controllo tramite telecamere, ritenute indispensabili per contrastare l’ingresso dei motocicli, principale criticità segnalata dai residenti. L’area destinata al Mercato del Contadino sarà comunque garantita, come ribadito dall’assessore.

Soddisfatto il consigliere di Forza Italia, Leandro Marino, che rivendica un risultato frutto di un percorso lungo. “Ho presentato un’interrogazione formale in aula per conoscere lo stato dell’iter — spiega Marino — e l’amministrazione ha finalmente espresso parere favorevole, impegnandosi ad avviare l’isola pedonale entro gennaio al massimo. È una risposta che accogliamo positivamente, frutto di un lavoro costante sul territorio“.

La proposta, punta a migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona, frequentata quotidianamente da bambini, famiglie e anziani. “I cittadini aspettano da mesi — prosegue Marino — e oggi abbiamo ottenuto una data certa. Adesso il nostro compito è vigilare affinché l’impegno venga rispettato, perché la politica è credibile solo quando mantiene le promesse“.

Marino ribadisce che l’isola pedonale rappresenta un intervento semplice, immediato e a costo minimo: “È una scelta di buon senso per restituire spazio e qualità della vita al quartiere. Piazza Cosenza può diventare un modello replicabile in altre aree della città“.

L’intervento promette di restituire alla comunità uno spazio più ordinato e fruibile, mettendo fine a una situazione di disagi e pericolosità segnalata da tempo.