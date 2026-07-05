Siracusa, piazza Minerva diventa un laboratorio dei sensi: grande successo per Aregoladarte alle Feste Archimedee 2026

La suggestiva cornice di Piazza Minerva, nel cuore di Ortigia, si è trasformata il 4 luglio in un autentico laboratorio a cielo aperto grazie all’iniziativa promossa dall’associazione Aregoladarte progetti e ricerca ETS-APS, inserita nel programma delle Feste Archimedee 2026.

Dalle ore 19:00, il cortile del Palazzo del Comune ha accolto un pubblico numeroso per un’esperienza immersiva dedicata alla riscoperta dei sensi e della relazione con la materia. Il laboratorio, pensato per bambini e famiglie, ha proposto un percorso multisensoriale che ha unito gioco, esplorazione e apprendimento in un’unica esperienza educativa.

Tra le attività più apprezzate, i percorsi tattili da affrontare a piedi nudi, che hanno permesso ai più piccoli di sperimentare il contatto diretto con materiali e superfici differenti, e le stazioni dedicate a olfatto e gusto, che hanno trasformato la visita in un viaggio sensoriale ricco di emozioni e curiosità.

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, con una forte presenza di famiglie e bambini che hanno animato lo spazio con entusiasmo e stupore. Un successo che, secondo gli organizzatori, conferma l’efficacia dei progetti educativi basati sull’esperienza diretta e sulla creatività.

Il laboratorio è stato curato dal team di Aregoladarte progetti e ricerca ETS-APS, composto da Lucia Angelica, Anna Savatta, Antonio Pica, Romea Saccente, Lucia Scapati, Rosario Lorefice e Daniela Parisi, il cui lavoro ha reso possibile la realizzazione di un percorso articolato e coinvolgente.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente dell’associazione, la professoressa Elena Savatta, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e l’importanza di mettere al centro i più giovani attraverso esperienze capaci di stimolare mente e sensi.

Le Feste Archimedee 2026 si confermano così un appuntamento di rilievo nel panorama culturale siracusano, capace di trasformare il centro storico in un grande spazio di partecipazione, creatività e innovazione sociale.