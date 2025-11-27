Siracusa, picchia lo zio, lo costringe a prelevare al bancomat e gli dà fuoco alla casa: arrestato dopo due giorni di fuga

Nel pomeriggio di martedì agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, dopo due giorni di ricerche, sono riusciti a rintracciare e a fermare il responsabile dell’incendio avvenuto lo scorso 24 novembre in via Lombardia. In quell’occasione intervennero le Volanti della Questura di Siracusa che insieme ai Vigili del Fuoco evacuarono l’intero stabile in via precauzionale vista l’entità delle fiamme.

Da una prima ricostruzione dei fatti, che dovrà trovare conferma nel corso del processo, è emerso che l’indagato avrebbe usato violenza contro un suo parente di sessantadue anni, colpendolo ripetutamente con oggetti contundenti anche al capo, procurandogli 15 giorni di prognosi. Successivamente, dopo avergli sottratto il bancomat, l’avrebbe costretto a seguirlo in macchina per recarsi presso vari sportelli Atm, non riuscendo tuttavia a prelevare denaro.

A quel punto, dopo aver lasciato la vittima nell’abitazione di suo padre, l’indagato, con le chiavi di casa precedentemente sottratte al sessantaduenne, si è recato nella sua abitazione dandole fuoco. L’uomo si è dato alla fuga, cercando rifugio presso conoscenti e continuando a cambiare appoggio per sviare le ricerche della Polizia, che sapeva che lo stava ricercando. Il soggetto, quarantaseienne, si nascondeva in una villetta in zona Serramendola e, alla vista degli investigatori, che avevano fatto irruzione, ha tentato di darsi alla fuga fino all’ultimo, anche cercando di scavalcare un balcone. Visto quanto ricostruito il soggetto è stato indagato anche per lesioni, rapina e sequestro di persona ed è stato accompagnato in carcere.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza. Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto.