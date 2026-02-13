Siracusa, picchia lo zio, lo deruba, dà fuoco alla casa e scappa: condannato a 6 anni

È stato condannato in primo grado a 6 anni e 2 mesi di reclusione il 46enne Giuseppe Merlino, imputato per incendio doloso, lesioni, rapina e sequestro di persona e difeso dagli avvocati Junio Celesti e Giuseppe Culotti. La sentenza è stata emessa dal Giudice per l’Udienza Preliminare al termine del processo definito con rito abbreviato, scelta che prevede la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. Il pubblico ministero, nella requisitoria, aveva chiesto una pena più alta: 7 anni e 2 mesi.

I fatti contestati risalgono al 24 novembre scorso, quando in un appartamento di via Lombardia, nel capoluogo, divampò un incendio che rese necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. A scopo precauzionale, vista l’entità delle fiamme, venne disposta anche l’evacuazione dell’intero stabile.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima del rogo il 46enne avrebbe aggredito lo zio, un uomo di 62 anni, colpendolo ripetutamente anche alla testa con un oggetto contundente, provocandogli lesioni giudicate guaribili in circa 15 giorni. Sempre secondo l’accusa, dopo l’aggressione Merlino avrebbe sottratto la tessera bancomat al parente e lo avrebbe costretto a seguirlo in auto, tentando di effettuare prelievi in diversi sportelli, senza però riuscire a ottenere denaro.

A quel punto, l’uomo avrebbe lasciato la vittima nell’abitazione del padre e, utilizzando le chiavi sottratte in precedenza al 62enne, si sarebbe recato nell’appartamento dello zio appiccando l’incendio, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

La fuga, però, durò poco. Gli agenti della Polizia di Stato avviarono le ricerche e riuscirono a rintracciarlo all’interno di una villetta, dove si sarebbe nascosto cambiando appoggi per eludere i controlli. Alla vista degli investigatori, il 46enne avrebbe tentato un’ultima via di fuga, provando anche a scavalcare un balcone, ma venne bloccato e arrestato. Dopo gli accertamenti, fu quindi trasferito in carcere. E adesso arriva la condanna.