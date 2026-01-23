Siracusa, piena dell’Anapo “ridimensionata” grazie all’intervento dell’ESA: soddisfazione di Cafeo

La piena del fiume Anapo, provocata dalle piogge torrenziali che nei giorni scorsi hanno interessato il territorio siracusano a causa del ciclone Harry, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. A sostenerlo è Giovanni Cafeo, responsabile regionale dei dipartimenti della Lega Sicilia, che sottolinea l’importanza degli interventi di prevenzione messi in atto a monte del corso d’acqua.

“Se l’Ente Sviluppo Agricolo, su impulso dell’assessorato regionale all’Agricoltura e alle Foreste, non fosse intervenuto per la pulizia del fiume a monte di Capocorso, gli effetti della piena sarebbero stati nettamente peggiori“, dichiara Cafeo. L’intervento, secondo quanto riferito, ha evitato possibili occlusioni in corrispondenza del ponte, fenomeni già verificatisi in occasione di eventi meteorologici analoghi o anche di minore intensità.

“La pulizia dell’alveo ha consentito al fiume di scorrere regolarmente – aggiunge – limitando i danni al minimo“. Cafeo ha quindi rivolto un ringraziamento al commissario dell’ESA, Carlo Turriciano, e all’assessore regionale all’Agricoltura, Sammartino, per l’azione tempestiva messa in campo.

Nel suo intervento, l’esponente della Lega richiama infine l’attenzione sulla necessità di rendere operativa quanto prima la convenzione con il Comune di Siracusa, prevista già la scorsa estate dopo un sopralluogo nelle contrade di Tivoli. “La prevenzione – conclude – resta lo strumento più efficace per contrastare i rischi legati al dissesto idrogeologico, purtroppo sempre più frequenti negli ultimi anni“.