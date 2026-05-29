Siracusa, Pillirina. Elemata Maddalena richiama alla prudenza: “area ancora interdetta, rispettare l’ordinanza”

Riceviamo e pubblichiamo una nota della società Elemata Maddalena in merito alla manifestazione prevista per il 2 giugno a favore della Pillirina. E in vista della stagione estiva.

“Nel pieno rispetto della libertà di espressione e delle attività promosse dalle associazioni del territorio, riteniamo doveroso richiamare l’attenzione su alcuni aspetti legati alla sicurezza delle persone e alle norme attualmente in vigore.

La fascia di mare antistante la Pillirina risulta tuttora interdetta alla navigazione, alla balneazione e all’accesso, in forza di una specifica ordinanza della Capitaneria di Porto di Siracusa. Tale provvedimento è stato adottato per ragioni di sicurezza connesse alla particolare conformazione della costa e alla presenza di tratti potenzialmente instabili.

In considerazione della natura dell’area e dei rischi evidenziati dall’Autorità Marittima, riteniamo importante che ogni iniziativa prevista non solo per il 2 giugno tenga conto delle condizioni di sicurezza e delle limitazioni vigenti, al fine di evitare situazioni potenzialmente pericolose per i partecipanti.

La vigilanza e l’applicazione delle ordinanze in materia di sicurezza della navigazione rientrano nella competenza esclusiva della Capitaneria di Porto, alla quale la società ha già trasmesso una comunicazione informativa in vista dell’evento annunciato, con eventuale avvicinamento alla zona anche via mare.

Confidiamo nella sensibilità degli organizzatori e dei partecipanti affinché la manifestazione possa svolgersi nel pieno rispetto delle norme e nella massima tutela dell’incolumità di tutti. Elemata Maddalena S.r.l. ribadisce la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni competenti e a fornire ogni informazione utile in un clima di rispetto reciproco e responsabilità condivisa”.