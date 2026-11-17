Attualità · Vinca

Un nuovo passaggio amministrativo per il progetto di recupero dei fabbricati di Punta della Mola, nell’area della Pillirina, al centro da anni di un confronto tra la società proprietaria Elemata Maddalena e le associazioni ambientaliste. Il Comune di Siracusa ha espresso parere favorevole alla Valutazione di incidenza ambientale (VIncA) di livello II, la cosiddetta valutazione appropriata, per i lavori di riqualificazione del lotto costiero e di restauro e consolidamento degli edifici esistenti.

Un atto che arriva dopo la sentenza del Tar di Catania del luglio 2025, con la quale era stato annullato il permesso di costruire rilasciato nel gennaio 2023 alla società, a causa della mancata conclusione della procedura di valutazione ambientale. La decisione del Comune consente di superare un passaggio della procedura che aveva determinato l’annullamento del precedente titolo edilizio, ma non equivale a un’autorizzazione immediata all’esecuzione delle opere. La stessa determina precisa infatti che il parere riguarda esclusivamente la compatibilità dell’intervento con la tutela del sito Natura 2000 e non sostituisce gli altri atti di assenso necessari, né costituisce una valutazione sull’ammissibilità urbanistica ed edilizia del progetto.

L’intervento riguarda un’area costiera di circa 22 mila metri quadrati, nella zona di Punta della Mola, all’interno del sito Natura 2000 “Capo Murro di Porco, Penisola della Maddalena e Grotta Pellegrino” e in prossimità dell’Area marina protetta del Plemmirio. La proposta della società Elemata Maddalena prevede il recupero dei fabbricati esistenti, la sistemazione dei percorsi pedonali, il consolidamento di strutture militari risalenti alla Seconda guerra mondiale e l’installazione delle reti impiantistiche a servizio degli edifici. Per i fabbricati recuperati è prevista una destinazione residenziale, con un carico complessivo stimato in un massimo di 20 persone.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Proprio la possibilità di trasformare i ruderi presenti lungo la costa in abitazioni private ha rappresentato uno dei principali motivi di contrapposizione. Legambiente Sicilia ha contestato negli anni la legittimità dell’intervento, sostenendo che alcuni manufatti fossero originariamente strutture militari e non edifici residenziali. L’associazione ha inoltre sollevato questioni relative ai vincoli paesaggistici, alla vicinanza alla battigia e alla tutela di un’area considerata di particolare valore naturalistico.

Nel luglio 2025 il Tar di Catania ha accolto parzialmente il ricorso dell’associazione, annullando il permesso di costruire per un vizio procedurale relativo alla VIncA. I giudici non hanno invece accolto le contestazioni dirette a escludere, in linea di principio, la possibilità di realizzare l’intervento edilizio. La società Elemata Maddalena aveva interpretato la sentenza come la conferma della possibilità di proseguire il progetto, una volta completata la valutazione ambientale. Una lettura contestata sul piano politico e ambientale dalle associazioni contrarie alla trasformazione dei fabbricati.

Dopo la sentenza, la società ha riavviato la procedura ambientale davanti al Comune di Siracusa, presentando la documentazione per lo screening di primo livello e anche questa fase è stata accompagnata da osservazioni critiche. Nel dibattito sul futuro della Pillirina si è inserito anche il tentativo di aprire un confronto tra la proprietà e il mondo ambientalista. Il 28 aprile scorso, durante un incontro promosso da SiracusaNews, il marchese Emanuele Di Gresy aveva proposto la costituzione di un Advisory Board, un organismo consultivo che coinvolgesse Elemata Maddalena, Legambiente e professionisti del settore per individuare soluzioni condivise nella gestione dell’area. Di Gresy aveva ribadito la propria disponibilità a sedersi attorno a un tavolo, mentre l’avvocato Corrado Giuliano aveva avanzato una proposta alternativa: la costituzione di una fondazione per la tutela e la valorizzazione della Pillirina. Un’apertura al confronto era arrivata anche dal geologo e ambientalista Pippo Ansaldi, intervenuto pochi giorni dopo. Alle dichiarazioni pubbliche, tuttavia, non risulta essere seguita la costituzione di un tavolo comune, mentre il confronto tra proprietà e associazioni è proseguito soprattutto sul piano amministrativo e giudiziario.

L’istruttoria, nel frattempo, è proseguita con l’esame della documentazione da parte della commissione tecnica specialistica comunale. La determina ricostruisce anche un precedente diniego allo screening di primo livello, motivato dalla carenza di approfondimenti scientifici sul monitoraggio degli uccelli e dei pipistrelli presenti nell’area. Sono state quindi richieste integrazioni, fino alla valutazione appropriata di secondo livello sulla quale si è espresso adesso il Comune. Il documento comunale conclude che, applicando le misure di mitigazione previste, gli interventi non produrrebbero incidenze significative sugli habitat tutelati. Una valutazione favorevole subordinata, tuttavia, al rispetto di condizioni puntuali.

Negli habitat di interesse comunitario viene vietata qualsiasi alterazione del suolo e della vegetazione spontanea, comprese nuove piantumazioni, anche di specie autoctone. Restano consentiti soltanto gli interventi di manutenzione delle strutture esistenti e quelli strettamente necessari alla messa in sicurezza. Sono inoltre vietati nuovi percorsi, piste o accessi nelle aree tutelate, mentre il transito dei veicoli viene limitato alle eccezioni previste per soccorso, emergenze e servizi autorizzati.

Particolare attenzione è riservata alle aree interessate da pericolosità idrogeologica molto elevata, classificata P4, nelle quali dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano per l’assetto idrogeologico. Una parte rilevante delle prescrizioni riguarda la fauna. Prima dell’allestimento del cantiere dovrà essere incaricato un ornitologo esperto, affiancato da un biologo incaricato dal Comune, per verificare la presenza del fratino e di altre specie di uccelli che nidificano al suolo. La determina prevede la sospensione dei lavori esterni da marzo a luglio, nel rispetto dei periodi riproduttivi delle specie protette. Ulteriori limitazioni riguardano l’illuminazione, che dovrà essere schermata, orientata verso il basso e ridotta al minimo necessario, evitando interferenze con gli habitat e con le specie notturne.

Tra gli aspetti più delicati figura la presenza di chirotteri, già rilevata nell’area. Il provvedimento impone sopralluoghi specialistici prima degli interventi su coperture, cavità e manufatti sotterranei, compresi i bunker. Se verranno individuati rifugi occupati, i lavori nelle aree interessate dovranno essere sospesi o rimodulati. Il documento precisa inoltre che l’installazione di rifugi artificiali per pipistrelli non può sostituire quelli naturali o sotterranei utilizzati dalle specie presenti.

È previsto anche un programma di monitoraggio ambientale durante i lavori, della durata di dodici mesi, seguito da controlli per cinque anni dopo la conclusione degli interventi. Le verifiche riguarderanno vegetazione, habitat, fauna terrestre, uccelli e pipistrelli e dovranno essere affidate a professionisti specializzati, affiancati da un biologo incaricato dal Comune di Siracusa. Le prescrizioni comprendono infine il divieto di utilizzare piante alloctone e la limitazione degli interventi di riqualificazione agli habitat non compresi nell’Allegato I della direttiva europea Habitat.

Il parere favorevole rappresenta dunque un passaggio significativo nell’iter riavviato dopo la sentenza del Tar, ma non chiude la vicenda amministrativa. La determina stabilisce espressamente che la società dovrà acquisire tutti gli ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari prima dell’inizio dei lavori. Il Comune precisa inoltre che il giudizio ambientale non riguarda l’ammissibilità dell’intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio.

Resta quindi da verificare come proseguirà il procedimento per il rilascio del titolo edilizio dopo l’annullamento di quello del 2023 e se le associazioni ambientaliste decideranno di contestare anche il nuovo provvedimento. Per la Pillirina si apre così un’altra fase di una vicenda che da anni contrappone due visioni del futuro dell’area: da una parte il recupero dei fabbricati esistenti attraverso un intervento privato, dall’altra le richieste di una tutela naturalistica più stringente, fino all’istituzione della riserva.