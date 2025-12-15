Siracusa, piogge e allagamenti in Borgata: i consiglieri FI chiedono l’intervento della Regione

I consiglieri comunali di Forza Italia Siracusa chiedono l’intervento del deputato regionale Riccardo Gennuso per affrontare e risolvere in maniera strutturale l’emergenza idrogeologica che interessa la zona della Borgata, con particolare riferimento a largo Gilippo, piazza Euripide, via Diaz, viale Monte Doro, via Agatocle e via dell’Arsenale.

Secondo quanto evidenziato dagli esponenti azzurri, gli interventi di riqualificazione recentemente realizzati nell’area non avrebbero tenuto conto della necessità prioritaria di intervenire sui sottoservizi e sui sistemi di gestione delle acque meteoriche. Una carenza che, nelle scorse settimane, si è manifestata in modo evidente durante le giornate di pioggia, quando le strade interessate sono state teatro di ripetuti allagamenti, con conseguenti disagi e danni a commercianti, residenti e avventori della zona.

I consiglieri comunali Barbone, Burti, De Simone, Gennuso, La Runa e Marino, richiamando un senso di responsabilità istituzionale, affermano di aver messo al centro dell’iniziativa il bene della cittadinanza, chiedendo al deputato regionale di farsi promotore di un intervento al Governo regionale per il finanziamento di opere ritenute indispensabili alla corretta e sicura fruizione di questa porzione di territorio urbano.

“A poco serve un intervento di natura prettamente estetica – sottolineano – se non è pensato e progettato in maniera complessiva e funzionale, partendo dalle infrastrutture essenziali“. Da qui l’appello a Riccardo Gennuso affinché possa attivarsi per reperire le risorse necessarie e avviare una soluzione definitiva al problema.

I consiglieri si dicono certi che, al di là delle appartenenze politiche, il deputato regionale saprà garantire il proprio supporto, “come ha sempre fatto”, nell’interesse del territorio siracusano e del benessere dell’intera comunità.