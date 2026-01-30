Siracusa, piscina della Cittadella dello Sport senza riscaldamento. Milazzo (Pd): “serve chiarezza su guasti e manutenzione”

Al Question Time in Consiglio comunale torna al centro del dibattito la Cittadella dello Sport e, in particolare, il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della piscina comunale. A sollevare il caso è stato il capogruppo al Consiglio comunale del Partito democratico Massimo Milazzo, che ha presentato un’interrogazione per fare chiarezza su quanto accaduto nelle ultime settimane.

Secondo quanto ricostruito in aula, il 13 gennaio l’intero sistema di riscaldamento della piscina – sia della vasca grande sia di quella piccola – è andato in tilt, rendendo di fatto l’impianto inagibile. Una situazione che ha avuto ripercussioni immediate: atleti e ragazzi impossibilitati ad allenarsi, attività sospese o dirottate in strutture private, il tutto nel pieno della stagione agonistica.

Durante il Question Time, l’amministrazione ha riferito che il problema sarebbe legato a un guasto rilevante al chiller, componente centrale dell’impianto. Un impianto che, come ha ricordato Milazzo, era stato collaudato e messo in funzione solo nella primavera del 2023, dunque relativamente nuovo. È emerso inoltre che l’intervento effettuato finora sarebbe soltanto una soluzione tampone, poiché la riparazione definitiva richiederebbe tempi lunghi: si parla di almeno dieci settimane di attesa per il ripristino completo.

Un altro elemento emerso nel corso della discussione riguarda la possibile origine del guasto, che secondo quanto riferito potrebbe essere riconducibile a un difetto di fabbrica. Un aspetto su cui il gruppo consiliare del PD annuncia massima attenzione. “Se si tratta davvero di un difetto di fabbrica – ha sottolineato Milazzo – è giusto che la sostituzione della macchina avvenga a carico della ditta fornitrice e non dei cittadini, visto che parliamo di un impianto nuovissimo”.

L’interrogazione ha riaperto anche il tema più ampio della gestione della Cittadella dello Sport. Al momento l’indirizzo dell’amministrazione è quello di mantenere la gestione pubblica dell’impianto, una scelta che il Partito Democratico condivide. Tuttavia, come ha chiarito il consigliere, la gestione pubblica deve andare di pari passo con cura, manutenzione e responsabilità.

Proprio sul fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di riscaldamento, le risposte ricevute in aula sono state giudicate insufficienti. “Ci è stato detto che esiste un appalto per la manutenzione – ha spiegato Milazzo – ma non ci è stato chiarito quali interventi siano stati effettuati, con quale frequenza e con quali controlli. Su questo le risposte sono state piuttosto evanescenti”.

Il messaggio finale è netto: bene la gestione pubblica, ma i beni pubblici vanno amministrati con la diligenza del buon padre di famiglia. “Parliamo di strutture che sono la casa di tutti – ha concluso Milazzo – e proprio per questo meritano attenzione, programmazione e trasparenza, per evitare che disservizi come quello della piscina continuino a ripetersi”.