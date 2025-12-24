Siracusa, pista ciclabile Rossana Maiorca nel degrado, Alicata: “Simbolo di bellezza abbandonato dall’amministrazione”

Uno dei luoghi più suggestivi di Siracusa, l’area dei Cappuccini con il suo affaccio panoramico sul mare e il monumento ai Caduti italiani in Africa, rischia di perdere definitivamente il suo valore simbolico e turistico a causa dello stato di abbandono in cui versa la pista ciclabile Rossana Maiorca.

A lanciare l’allarme è Bruno Alicata, già senatore di Forza Italia, che in una nota indirizzata al direttore denuncia il degrado diffuso lungo l’unica pista ciclabile “degna di tal nome” realizzata in città. Un’opera nata anni fa, dopo la dismissione del tracciato ferroviario, grazie – sottolinea Alicata – a una visione politica lungimirante e concreta.

La pista, che si estende per quasi sette chilometri fino a Targia, rappresenta ancora oggi un percorso di straordinaria bellezza paesaggistica, capace di “inebriarsi e deliziare”, come dichiarato da Alicata, per colori e scorci naturali. Tuttavia, la realtà attuale racconta tutt’altro scenario: buche lungo il tracciato, staccionate divelte, totale assenza di manutenzione del verde, corpi illuminanti danneggiati in più punti, con conseguente pericolosità soprattutto nelle ore serali.

Negli ultimi tempi – ricorda Alicata – sono stati annunciati interventi di manutenzione, resi ormai indispensabili dallo stato di degrado. Ma resta aperta una questione tutt’altro che secondaria: la pista ciclabile è formalmente di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, mentre il Comune di Siracusa ne è semplice affittuario, con obbligo di manutenzione e, verosimilmente, con responsabilità civili e penali.

A complicare il quadro per Alicata, il fatto che il contratto di affitto risulterebbe scaduto da tempo e non rinnovato dall’amministrazione comunale. Un’inerzia che, secondo l’ex senatore, meriterebbe spiegazioni chiare. Nonostante ciò, il Comune continuerebbe a essere di fatto conduttore dell’area, mantenendo obblighi e responsabilità.

Nel mirino di Alicata finiscono anche le scelte di spesa dell’amministrazione: “colpevoli ritardi” sulla manutenzione della pista, persino per la semplice sostituzione di quattro lampade, a fronte di oltre 240 mila euro spesi per le luminarie natalizie, giudicate dall’ex senatore di Forza Italia “indecorose e inappropriate”, in particolare su Corso Gelone.

“Una volta smontate le luci – conclude – la città tornerà al buio, come già avvenuto in quartieri resi invivibili e meno sicuri dopo il tramonto da una balorda idea di riqualificazione”.