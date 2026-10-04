Siracusa, Pista Rossana Maiorca: tra degrado e un progetto di riqualificazione da 2,5mln

Attualità · La segnalazione

Fondo sconnesso, staccionate danneggiate e vegetazione incolta. È questa la fotografia della pista ciclabile “Rossana Maiorca” che arriva ancora una volta alla redazione di SiracusaNews attraverso la segnalazione di un cittadino. Una situazione che torna a sollevare interrogativi sulla manutenzione di uno dei percorsi più frequentati della città, affacciato sulla costa e utilizzato quotidianamente da ciclisti, pedoni, famiglie e sportivi.

“Da cittadino che ama Siracusa, mi vergogno di vedere lo stato di completo abbandono della pista ciclabile Rossana Maiorca. Mi rivolgo alla nostra amministrazione comunale, sia maggioranza che opposizione: ma secondo voi i Siracusani tutti ci meritiamo tutto ciò? A voi l’ardua sentenza”, scrive il cittadino nella segnalazione inviata in mattinata.

Non si tratta, peraltro, di criticità nuove. Lo stesso Comune di Siracusa, negli atti predisposti per la riqualificazione, aveva già individuato diverse problematiche lungo il tracciato: deterioramento della pavimentazione con buche e dissesti, danneggiamento della staccionata in legno, carenze e malfunzionamenti dell’illuminazione, oltre all’assenza di adeguata segnaletica e di spazi attrezzati per la sosta e la fruizione paesaggistica.

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A dicembre dello scorso anno l’amministrazione comunale aveva comunicato l’approvazione in linea tecnica del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo al “Progetto di riqualificazione paesaggistica e strutturale della Pista ciclabile Rossana Maiorca”. Un intervento dal costo complessivo previsto di 2,5 milioni di euro, pensato per intervenire in maniera organica sull’infrastruttura.

Il progetto prevede, tra gli altri interventi, il miglioramento dell’accessibilità anche per le persone con disabilità, il rifacimento della staccionata, la manutenzione straordinaria della pavimentazione, l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale e la realizzazione di punti panoramici con panchine e aree dedicate alla sosta.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di trasformare la pista in un percorso più sicuro, accessibile e maggiormente integrato con il paesaggio costiero. Ma tra il progetto e il cantiere, al momento, resta ancora un passaggio decisivo.