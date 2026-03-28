Siracusa, pistola e droga in macchina: arrestato

Nell’ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa, svolti nel capoluogo aretuseo dagli Uffici operativi della Questura di Siracusa, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti, hanno arrestato un uomo di 50 anni per i reati di detenzione di armi e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.
In particolare, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti, durante un posto di controllo eseguito in via Acradina, intimavano l’Alt ad un uomo alla guida di un’autovettura che, alla vista della volante, tentava di allontanarsi.
Gli agenti, una volta bloccato il veicolo, notavano un certo nervosismo dell’uomo e procedevano quindi alla perquisizione del mezzo a seguito della quale rinvenivano una pistola marca Bruni mod.84 cal.9 modificata a cal.7,65 con matricola abrasa, un tirapugni, nonché 56 di hashish.
Successivamente, veniva eseguita anche una perquisizione domiciliare a seguito della quale venivano rinvenuti altri 48 grammi di hashish.
Il cinquantenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato nel carcere di Cavadonna.
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