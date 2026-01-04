Siracusa più forte di tutto: battuta la Salernitana, carattere e orgoglio al De Simone

Un girone dopo, la storia si ripete. Il risultato no. Come alla prima giornata di campionato a Salerno del 25 agosto scorso, anche questa volta il Siracusa arriva alla sfida con la Salernitana più assillato dalle vicende extracalcistiche che dall’avversario di turno. Eppure di fronte c’è una delle corazzate del girone, costruita per tornare immediatamente in Serie B dopo la retrocessione della scorsa stagione.

In un clima tutt’altro che sereno, mister Marco Turati è chiamato ancora una volta a fare di necessità virtù. Tra addii già consumati (Frosali, Ba, Alma) e assenze forzate, l’allenatore azzurro si affida a Farroni tra i pali; linea difensiva composta da Puzone, Sapola, Pacciardi e Cancellieri; centrocampo quasi obbligato con Limonelli, Candiano e Frisenna (con il solo Gudelevicius come cambio disponibile); Di Paolo e Valente alle spalle dell’unica punta Contini.

La Salernitana di Addamo risponde con un 4-3-3: Donnarumma in porta; Longobardi, Berra, Golemic e Villa in difesa; Achik, Ferrari e Ferraris a centrocampo; Carriero, Campomaggio e Tascone nel tridente offensivo.

L’avvio è semplicemente clamoroso. Dopo appena un minuto il Siracusa passa in vantaggio: Di Paolo converge da destra e lascia partire un sinistro a giro sul palo lungo che non dà scampo a Donnarumma. Il De Simone esplode.

Al 5’ primo giallo per Golemic, costretto a fermare una ripartenza pericolosa degli azzurri. Un minuto dopo ancora Di Paolo sfiora il raddoppio approfittando di una clamorosa incomprensione tra Golemic e Donnarumma, ma il suo sinistro termina di poco a lato. Al 9’ altra occasione costruita dal basso: imbucata di Puzone per Contini, fermato in extremis dall’uscita combinata di portiere e difensore.

Sul corner successivo il Siracusa reclama un rigore per possibile fallo di mano. Turati si gioca la carta dell’FVS, ma dopo la revisione l’arbitro Ubaldi lascia correre.

La Salernitana si fa vedere al 15’ con un cross di Tascone per Ferrari, che di testa manda fuori. Al 19’ altra grande azione del Siracusa: Candiano lancia Valente che entra in area e impegna Donnarumma con un sinistro potente e angolato.

Al 21’ episodio confuso: l’arbitro fischia per una rimessa, la Salernitana prosegue l’azione e segna con Ferrari mentre il Siracusa è fermo. Anche in questo caso si ricorre all’FVS, ma il direttore di gara decide ancora per il nulla di fatto.

La partita resta intensa e nervosa. Al 32’ Achik sfiora il pareggio dopo un errore in uscita di Candiano, ma il suo destro termina a lato. Al 35’ altro check al monitor per una presunta gomitata di Golemic su Contini: anche qui nessun provvedimento.

Al 38’ la Salernitana va ancora vicina al gol con Achik che brucia Pacciardi e crossa per Ferrari, anticipato per un soffio. E, come spesso accade, al gol sfiorato segue il gol subito: al 39’ Contini raccoglie palla al limite e con un destro secco batte Donnarumma per il 2-0.

Prima dell’intervallo il Siracusa sfiora anche il tris: rilancio di Farroni, nuova incomprensione tra Golemic e Donnarumma, Frisenna tenta il pallonetto ma la palla esce di un soffio. La Salernitana chiede ancora un intervento dell’FVS per un presunto fallo di mano sul corner precedente: quarta revisione, quarto “nulla di fatto”.

Nei sette minuti di recupero concessi, la Salernitana accorcia: al 52’ Achik si accentra da sinistra e con un destro a giro perfetto riapre la partita, lasciando Farroni immobile.

Ripresa – Addamo inserisce Arena per Longobardi, Turati conferma l’undici iniziale. Dopo una conclusione fuori misura di Ferraris, è ancora il Siracusa a prendere in mano il gioco. Due corner consecutivi preludono al capolavoro di Candiano che, al 50’, disegna un destro a giro dal limite che si infila alla destra di Donnarumma. Nuova revisione al FVS, ma il gol è regolare: 3-1 e De Simone in delirio.

La Salernitana prova a reagire con i cambi, ma il Siracusa controlla. Al 62’ gli ospiti colpiscono una traversa con Iervolino e sfiorano il gol nel batti e ribatti successivo. Poco dopo, però, arriva l’episodio che spezza definitivamente l’equilibrio: Arena viene espulso per un intervento scomposto a centrocampo.

Con l’uomo in più il Siracusa gestisce, sfiora il poker con Pacciardi e con Molina, entrato al posto di un applauditissimo Contini. I granata si affidano solo ai calci piazzati, senza però creare reali pericoli.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Il De Simone esplode.

Il Siracusa batte la Salernitana, una delle corazzate del campionato, conferma un carattere che va ben oltre le difficoltà societarie e, con i sei punti conquistati contro Trapani e Salernitana, di fatto annulla sul campo la penalizzazione che incombe. Una risposta forte, orgogliosa, che dice molto più di qualsiasi parola.