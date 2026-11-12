Siracusa, Plemmirio eccellenza del Mediterraneo: confermata la certificazione ASPIM

Attualità · Per altri 5 anni

Si è concluso con successo il rinnovo della certificazione ASPIM e il processo periodico di verifica attraverso il quale un’area marina protetta ottiene la riconferma del titolo di ASPIM (Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea). Un importante riconoscimento per l’Area Marina Protetta del Plemmirio che la certifica come una vera e propria eccellenza del Mediterraneo e certamente anche questo è il risultato di impegno e passione che quotidianamente tutto lo staff del Consorzio Plemmirio persegue da anni.

Per mantenere lo status ASPIM, l’ente gestore dell’area protetta deve sottoporsi a esami periodici condotti dagli organi internazionali preposti, in particolare dal Centro di Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette con un processo che si basa su 3 passaggi fondamentali. La commissione composta dal Focal Point Dr. Leonardo Tunesi, il Nation Expert Prof. Renato Chemello, e i due esperti indipendenti, Turk Robert e Rais Chedly, ha infatti valutato positivamente i tre punti cardine della certificazione, ovvero monitoraggio costante: l’area protetta deve eseguire controlli continui sulla fauna e sulla flora per dimostrare lo stato di salute dei fondali e l’assenza di degrado ambientale. Verifica della biodiversità: si accerta il mantenimento di un elevato grado di biodiversità e la reale tutela di specie rare, endemiche o minacciate. Efficacia della gestione: gli esperti internazionali valutano se le misure di protezione, le risorse impiegate e i piani di sorveglianza attiva stiano effettivamente funzionando per mitigare i rischi ambientali.

Alla fine della valutazione è stato assegnato un voto che nel caso dell’Amp del Plemmirio, rasenta davvero quasi il punteggio massimo (71/78).

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il Centro di Attività Regionale per le Aree Specialmente Protette (SPA/RAC) è un’organizzazione ambientale istituita a Tunisi nel 1985 a seguito di una decisione delle Parti contraenti della Convenzione per la Protezione dell’Ambiente Marino e della Regione Costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona). Il SPA/RAC è uno degli otto Componenti del Programma d’Azione per il Mediterraneo del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP/MAP) – sistema della Convenzione di Barcellona.

La sua missione consiste nel supportare le Parti contraenti nell’attuare il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo (Protocollo SPA/BD). Il Centro collabora strettamente con organizzazioni governative e non governative per conservare e gestire in modo sostenibile specie minacciate, ecosistemi e aree di particolare valore naturale e culturale nel Mar Mediterraneo.

L’intero Consiglio di amministrazione del Consorzio Plemmirio con Patrizia Maiorca (Presidente), Marco Mastriani (Vicepresidente), Emma Schembari (componente CDA) esprime la propria soddisfazione per questo ulteriore riconoscimento. “Ci consente di avere nuovamente riconosciuta la certificazione ASPIM, ovvero Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea per altri cinque anni e questo avvalora e motiva i continui sforzi quotidiani che tutto lo staff del Consorzio Plemmirio attua ogni giorno e che sia i dati scientifici ma i riconoscimenti di valore internazionale ci riconoscono. Questo ci consentirà anche di poter proseguire sulla strada già intrapresa di collaborazione anche con altre aree marine protette a livello internazionale, con misure e finanziamenti dedicati, ponendo sempre come priorità la tutela e divulgazione dell’importanza della biodiversità marina, così come recita il decreto ministeriale di istituzione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio di Siracusa“.