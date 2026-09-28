Siracusa, PNRR, scuole e disabilità: le interrogazioni di FdI in consiglio comunale

Politica · Aula

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Otto interrogazioni per chiedere chiarimenti all’Amministrazione comunale su opere pubbliche, risorse del PNRR, servizi scolastici, trasporto degli studenti con disabilità, manutenzioni e igiene urbana. Sono quelle presentate dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e inserite all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale del 29 e 30 settembre.

A illustrare i temi è Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia in aula, che annuncia la richiesta di informazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il PNRR, con particolare attenzione ai lavori conclusi, a quelli ancora in corso e alle eventuali risorse a rischio. Il gruppo chiede inoltre di conoscere le criticità emerse, le misure adottate per tutelare i finanziamenti e le possibili ricadute economiche sul bilancio comunale.

Una delle interrogazioni riguarda la nuova mensa dell’Istituto comprensivo Elio Vittorini, intervento finanziato con 1 milione e 265 mila euro. Fratelli d’Italia chiede di conoscere l’avanzamento dei lavori, le ragioni dei ritardi e le iniziative assunte nei confronti dell’impresa, anche alla luce delle difficoltà legate ai rinvenimenti archeologici. Nel mirino anche i tempi necessari per l’apertura della struttura e le conseguenze sull’organizzazione scolastica, sulla refezione e sul tempo pieno.

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Sempre sul fronte della scuola, il gruppo consiliare chiede una ricognizione degli edifici e delle aule dotati di climatizzazione e un piano per migliorare le condizioni degli ambienti maggiormente esposti alle alte temperature. Tra le soluzioni indicate figurano interventi sulla climatizzazione, schermature solari, isolamento ed efficientamento energetico.

Un altro capitolo riguarda il trasporto degli studenti con disabilità privi di autonomia. Cavallaro chiede di conoscere le risorse assegnate e utilizzate, il numero delle famiglie beneficiarie e i risultati raggiunti. L’interrogazione punta inoltre a fare chiarezza sulla scelta di erogare contributi economici alle famiglie lasciando loro l’organizzazione del trasporto e sulla possibilità di affiancare a questa soluzione un servizio dedicato direttamente organizzato dal Comune.

Nel pacchetto di interrogazioni c’è anche quella sulle piccole manutenzioni. Fratelli d’Italia chiede conto dell’attuazione degli obiettivi previsti dal Documento unico di programmazione, che contemplava uno studio di fattibilità organizzativa ed economica nel primo semestre del 2026. Tra le ipotesi avanzate c’è la creazione di una squadra comunale dedicata agli interventi più urgenti su segnaletica, marciapiedi, strade, parchi e arredi urbani.

Attenzione anche alla Casa circondariale di Cavadonna. Dopo la relazione del Garante dei detenuti, il gruppo chiede di conoscere le iniziative intraprese dal Comune e le interlocuzioni avviate con gli enti competenti sulle condizioni della struttura, sia per i detenuti sia per il personale. Tra gli interventi citati anche il possibile ripristino della casetta dell’acqua.

Un’altra interrogazione riguarda il procedimento per l’intitolazione del Teatro comunale. Cavallaro prende atto della calendarizzazione della proposta in Consiglio per il 13 ottobre, ma chiede chiarimenti sui motivi che avrebbero determinato il ritardo nella trattazione, considerato che la proposta era stata approvata in seconda Commissione oltre due anni fa.

Nel testo vengono richiamate anche le differenti ricostruzioni fornite dal direttore generale Giorgio Giannì e dal presidente del Consiglio comunale sulle ragioni del mancato approdo della proposta in aula. Fratelli d’Italia chiede quindi di ricostruire l’iter amministrativo e di individuare dove si sia fermato il procedimento.

Infine, il 30 settembre sarà affrontata l’interrogazione sulla vicenda Tekra e sui possibili riflessi sul servizio di igiene urbana gestito da Risam. In questo caso il gruppo chiede informazioni sullo stato della procedura riguardante Tekra, sui rapporti tra le due società, sulla disponibilità dei mezzi e sulle garanzie per la continuità del servizio.

“Per ciascuna di queste questioni chiediamo dati, atti e tempi precisi”, afferma Cavallaro, annunciando che il gruppo seguirà gli impegni che saranno assunti dall’Amministrazione e ne verificherà il successivo stato di attuazione.