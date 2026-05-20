Siracusa, Pof comunale: 12 scuole espongono le loro idee sull’economia circolare

Gli studenti di 12 scuole siracusane alle prova con le tematiche ambientali e della sostenibilità. Si è concluso stamattina, nell’area esterna uno dei progetti che compongono il Piano dell’offerta formativa del Comune di Siracusa, portato avanti ogni anno in collaborazione con istituti comprensivi e superiori della città. Partner dell’iniziativa è stato il Gruppo tecnico economia circolare di Confindustria Siracusa.

Gli studenti oggi hanno presentato i lavori realizzati al termine di un percorso formativo che, durante l’anno scolastico, li ha impegnati in una serie di incontri incentrati sul tema: “Educazione ambientale: circolarità e sostenibilità per un pianeta migliore”. Concetti come l’uso consapevole delle risorse e il loro riuso, la tutela e la salvaguardia del pianeta, l’adozione di uno stile di vita sostenibile sono stati illustrati dagli esperti che ne hanno spiegato anche le ricadute economiche.

Gli studenti, alla presenza degli esperti del Gruppo tecnico e del funzionario del Comune che coordina il piano dell’offerta formativa, Giuseppe Prestifilippo, hanno illustrato i loro lavori al vice sindaco e assessore allo Sviluppo economico, Edy Bandiera, al presidente di Confindustria, Gian Piero Reale, al suo vice con delega all’Ambiente, Angelo Grasso, e alla dirigente dell’istituto Einaudi, Egizia Sipala.

Al progetto hanno partecipato 5 istituti comprensivi (Santa Lucia, Wojtyla-Chindemi, Vittorini, Giaracà e Costanzo) e 7 scuole superiori (Gagini, Einaudi, Federico di Svevia, Fermi, Gargallo, Rizza-Insolera e Corbino).