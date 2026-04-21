Siracusa, Pof comunale: domani si chiude il progetto “Ti presento il Comune”

Il Piano dell’offerta formativa, che il Comune ogni anno propone e realizza con le scuole di Siracusa, è arrivato alle ultime battute. Domani, a partire dalle 9,45, si terrà l’evento conclusivo del progetto “Ti presento il Comune”, dedicato alla conoscenza della macchina amministrative dell’Ente e delle sue procedure. Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, il presidente del consiglio comunale Alessandro Di Mauro, l’assessore all’Istruzione e diritto allo studio Edy Bandiera e la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Luisa Giliberto.

Alle attività hanno partecipato gli istituti superiori Einaudi, Corbino, Gargallo e Quintiliano e i Comprensivi Wojtyla, Giaracà, Archimede e Santa Lucia. Ciascuno di essi presenterà delle proposte, messe a punto al termine degli incontri avvenuti durante l’anno, che entreranno a far parte del patrimonio di idee dell’Amministrazione comunale.

Nei prossimi giorni, sempre nell’ambito del Pof comunale, si terranno altri due incontri: il 27 aprile, la cerimonia per i cento anni della nascita di Andrea Camilleri; il 29, l’incontro finale del progetto “Educare alla legalità”.