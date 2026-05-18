Siracusa, Pof comunale: mercoledì 20 ultimo evento del progetto sull’economia circolare

Un altro del progetti del Piano dell’offerta formativa del Comune di Siracusa, portato avanti ogni anno in collaborazione con istituti comprensivi e superiori, è alle battute finali. Mercoledì prossimo (20 maggio), a partire dalle 9,30, nell’area esterna dell’istituto Einaudi (in via Canonico Nunzio Agnello) si svolgerà l’evento conclusivo di “Educazione ambientale: circolarità e sostenibilità per un pianeta migliore”.

Il progetto è stato portato avanti grazie al partenariato con il Gruppo tecnico economia circolare di Confindustria Siracusa. Gli incontri, durante l’anno scolastico. sono stati rivolti a diffondere tra i giovani concetti come l’uso consapevole delle risorse, la tutela e la salvaguardia del pianeta, l’adozione di uno stile di vita sostenibile. Al termine gli studenti sono stati invitati a sviluppare una ricerca e a realizzare dei lavori che avessero al centro i principi dell’economia circolare e della rigenerazione dei prodotti per evitare lo spreco delle risorse e ridurre i rifiuti.

Tutto ciò sarà al centro dell’evento di mercoledì, al quale parteciperanno 5 istituti comprensivi (Santa Lucia, Wojtyla – Chindemi, Vittorini, Giaracà e Costanzo) e 7 scuole superiori (Gagini, Einaudi, Federico di Svevia, Fermi, Gargallo, Rizza – Insolera e Corbino).

Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore all’Ambiente Luciano Aloschi, il presidente di Confindustria Gian Piero Reale con il Gruppo tecnico di economia circolare, e il dirigente scolastico provinciale Luisa Giliberto.