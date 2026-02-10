Siracusa, polemiche su un convegno all’istituto Gagini: studenti in protesta e incontro annullato

Forti polemiche all’istituto Gagini di Siracusa per un evento programmato nella mattinata di oggi, poi annullato a seguito della protesta degli studenti. Al centro delle contestazioni, secondo quanto denunciato da Sinistra Italiana–Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) della federazione di Siracusa, la natura dell’incontro, ritenuto “privo di contraddittorio” e potenzialmente esposto a strumentalizzazioni politiche.

Gli studenti hanno manifestato fin dalle prime ore della giornata, ottenendo l’annullamento del convegno previsto per le 11:00. Una decisione accolta positivamente da Sinistra Italiana–AVS, che in una nota diffusa oggi ha espresso pieno sostegno alla mobilitazione studentesca e ha chiesto che venga adottata una scelta analoga anche per l’incontro previsto nel pomeriggio.

Secondo la federazione siracusana del partito, l’evento rischiava di trasformare la scuola, definita “un’istituzione profondamente democratica”, in uno spazio di copertura delle responsabilità del governo israeliano nel conflitto israelo-palestinese. “La scuola italiana non deve essere uno strumento a disposizione di operazioni di revisionismo”, si legge nel comunicato, che lancia un appello diretto alla dirigente scolastica affinché situazioni simili non si ripetano.

Nel testo, Sinistra Italiana–AVS respinge con fermezza qualsiasi accusa di antisemitismo, sottolineando come la protesta sia motivata dalla difesa dei diritti umani e dalla condanna dei crimini di guerra “sempre e in ogni circostanza”. Il partito parla esplicitamente di “genocidio del popolo palestinese ancora in corso” e ribadisce la necessità di continuare a denunciare l’operato del governo guidato da Benjamin Netanyahu, sia a Gaza che in Cisgiordania.

Non manca, infine, una critica al ruolo dei paesi occidentali, accusati di un “silenzio complice e intollerabile”, a partire dall’Italia. “La questione palestinese è tutt’altro che risolta – conclude la nota –. È necessario continuare a parlarne, per non dimenticare”.